Ecuador busca reacción ante México en su segundo amistoso rumbo al Mundial 2026

El rendimiento colectivo es la gran incógnita de una Tri que buscará, en Guadalajara, defender su puesto en el bombo 2

Ecuador busca mejorar su rendimiento colectivo este martes 14 de octubre ante un debilitado México, en el segundo amistoso previo al Mundial 2026.

Para el exvolante Juan Carlos Burbano, mundialista en Corea-Japón 2002, el duelo en el estadio Akron de Guadalajara servirá para evaluar el cuestionado nivel del equipo que dirige Sebastián Beccacece.

Beccacece, bajo la lupa tras el empate ante EE.UU.

Tras el empate 1-1 frente a Estados Unidos —partido en el que Beccacece reconoció que les “costó instalarnos en el campo contrario... tener la pelota y ser más protagonistas”—, las críticas volvieron a salpicar a la segunda mejor selección de las eliminatorias sudamericanas, solo por detrás de Argentina.

“Esperemos que contra México podamos elevar el nivel mostrado frente a Estados Unidos. Nos urge. Ambas son selecciones difíciles. Ya estamos entrando al ambiente mundialista y estos partidos amistosos hacen que cada jugador se gane un puesto y que pueda meterse en la lista de los 26 elegidos”, evaluó Burbano.

Posiciones a reforzar en la Tri

El ahora entrenador y ex-DT de las divisiones menores de Ecuador sostuvo que, además del puesto de centrodelantero —en el que Enner Valencia es titular indiscutido—, Beccacece debe reforzar otros roles, como los extremos.

“Siempre será importante el desequilibrio de Nilson Angulo, Gonzalo Plata, John Yeboah, Kendry Páez y de varios jugadores que pueden jugar en ese puesto. Tienen que ser decisivos en el uno contra uno, desbordar y también tirar centros para el ‘9’. Es necesario potenciar la habilidad, picardía y eficacia en la definición”, añadió.

La defensa responde, pero falta poder ofensivo

El exdelantero Roberto Mina, quien participó en el proceso hacia el Mundial de Alemania 2006, coincide con el análisis de Burbano.

🔝 C R A C K S 🔝#LaTriNosUne 🇪🇨 pic.twitter.com/clBgpNMYzy — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) October 13, 2025

“Muchos coincidimos en que nuestra defensa tiene jugadores que están en un excelente nivel, tanto los que inician como los que esperan ingresar. De medio campo para adelante es otra historia”, manifestó.

Mina agregó que “Ecuador debe jugar con dos puntas”, ya que a Superman Valencia “le cuesta cuando retrocede mucho”, por lo tanto “tiene que tener un jugador cerca que lo abastezca, tal como pasó en el gol contra Estados Unidos”.

