Nacional Interclubes de Natación: Récords y protagonistas en Ecuador

El torneo se realizó en Guayaquil y albergó a 516 deportistas de 44 clubes

Del 8 al 10 de octubre Guayaquil fue sede del Campeonato Nacional Interclubes de Natación por Categorías “Ricardo Planas Villegas”, que reunió a 516 deportistas, pertenecientes a 44 clubes de todo el país, y que al final entregó 518 medallas en total.

A más de los importantes ganadores, durante la competencia se registraron tres nuevos récords nacionales en pruebas de relevos mixtos absolutos, marcas que denotaron el avance en el nivel técnico de los nadadores nacionales.

Entre los destacados estuvo el equipo conformado por Diego Ruales, Francisco León, Rafaela Coello y Danna Martínez, quienes impusieron nuevas marcas en el relevo 4×100 combinado individual mixto con un tiempo de 4:18.12, en el relevo 4×50 combinado individual mixto con 1:55.77, y en el relevo 4×100 libre mixto con 3:51.96.

Además de los récords, el campeonato sirvió para destacar a nuevas figuras que comienzan a proyectarse en la natación ecuatoriana.

En la categoría de 13 a 14 años, Andrea Alarcón obtuvo tres medallas de oro en las pruebas de 50, 100 y 200 metros pecho. “Me sentí súper bien, saqué tres medallas de oro. Me siento muy bien porque se ha recompensado el esfuerzo”, expresó la nadadora tras sus pruebas.

Por su parte, Pablo Pérez, de la categoría 12 años, también consiguió tres medallas de oro. “Me siento muy bien por haber entrenado tanto tiempo, tanto esfuerzo y tanta dedicación para poder bajar mis tiempos. Me siento orgulloso de mí mismo”, señaló.

En tanto, Aurora Caicedo, competidora de la categoría 11-12 años, sumó dos medallas de oro en 50 y 100 metros pecho. “Me he sentido bien, en el 100 pecho bajé un segundo, pero no me sentí muy bien al nadar porque sabía que podía dar más”, comentó. Sobre sus aspiraciones, añadió: “Pienso en llegar a unos Juegos Olímpicos y ganar”.

