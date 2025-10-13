Chito Vera: "Voy a pelear como si estuviera peleando por mi plato de comida"

El ecuatoriano vuelve este sábado 18 de octubre tras más de un año de inactividad en el UFC Vancouver. Aprendió la lección

El peleador ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera se dejó ver en muy buena forma en sus últimos entrenamientos previo al combate.

Revitalizado y ‘hambriento’. En esas dos palabras bien se puede simplificar la mentalidad con la que el peleador ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera, volverá este sábado 18 de octubre al octágono para enfrentar al canadiense Aiemann Zahabi en el UFC Vancouver.

Tras más de un año alejado de las peleas por lesión, que incluso lo obligaron a retirarse del combate que tenía pactado ante Mario Bautista, en mayo pasado, Chito habló al inicio de la semana del gran regreso.

Semana de Pelea para Chito Vera 🇪🇨 #UFCVancouver pic.twitter.com/j2YYwf1PwA — UFC Español (@UFCEspanol) October 12, 2025

“Mirando para atrás, creo que hubo peleas que tal vez pude haber dicho ‘esta vez no’, esperar a la siguiente. Tener esa mentalidad de cuándo sea y con quién sea, algo que funciona cuando quieres convertirte en alguien, es peligroso. Cuando ya lo eres, las decisiones tienen que ser mejor tomadas. Al final del día, ¿cómo haces eso si no tienes la experiencia? No me arrepiento, ni pongo excusas, simplemente digo que si las cosas pasan es para que aprendas una lección. Si aprendes, eso te lleva hacia adelante y a mejorar”, precisó.

Guayaquil City regresa a la Serie A de Ecuador: ¿Cuál será su estadio en 2026? Leer más

Vera reveló que estar fuera de competencia tantos meses, ese tiempo le permitió reencontrarse y redescubrir su enfoque competitivo. “Decidí tomarme un tiempo fuera de competencia; hasta ha cambiado la forma cómo entrenaba. En este año he tenido para volver a crear mi mentalidad, mi hambre. Siempre hay algo que mejorar y se ha trabajado mucho. Estoy contento por volver”, precisó entusiasmado el contendiente del peso gallo de la UFC.

Consciente del reto que implica pelear en territorio canadiense, Chito reconoció que tendrá todo en su contra, pero aseguró que está preparado para afrontarlo con la misma garra que lo llevó a ser uno de los peleadores más respetados del UFC.

“Me tocará pelear como el ‘Chito’ de antes: ir a la casa de alguien, probablemente con los jueces en contra, será una pelea dura… Voy a pelear como si estuviera peleando por mi plato de comida”, apuntó seguro.

Siga leyendo: (Esteban Paz: "La Federación Ecuatoriana de Fútbol necesita cambios")

Sobre su rival, Vera destacó el gran momento que atraviesa Zahabi, quien llega con una importante racha positiva. “Es un peleador con un gran momentum, creo que viene con siete victorias al hilo. Esta pelea es todo o nada. O recupero mi puesto y escalo hacia el top 5 o las cosas se pueden poner muy feas y no quiero eso”, avisó.

¿A qué hora pelea Chito Vera?

La cartelera en la que Chito está prevista que empieza a las 18:00 del sábado 18 de octubre, la misma cuenta con varias contiendas, por lo que Chito puede presentarse en el cuarto o quinto turno.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!