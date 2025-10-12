Esteban Paz: "La Federación Ecuatoriana de Fútbol necesita cambios"

Esteban Paz habla sobre las próximas elecciones de la FEF, la actual selección ecuatoriana, los amaños y de Leones del Norte

Esteban Paz es el principal directivo de Leones del Norte, equipo de la Serie B.

Esteban Paz, uno de los directivos más reconocidos en el fútbol ecuatoriano, irrumpió con fuerza con las críticas a la ‘cabeza’ de quien lleva las riendas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol: “Yo creí en (Francisco) Egas y me arrepiento de apoyarlo; no es la persona adecuada para seguir al frente de la FEF”. Con esas palabras, ‘alborotó el avispero’ y no se retracta de nada.

En entrevista con EXPRESO, uno de los hombres que junto a su padre, Rodrigo Paz Delgado (+), consiguió los logros más importantes de Liga de Quito, entre ellos Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana, habla de las próximas elecciones de la FEF (fines de 2026), sus intenciones de llegar a ser presidente, la selección nacional y del proyecto que ahora emprende con Leones del Norte, equipo de la Serie B, donde es el principal dirigente.

¿Qué motivó a dejar de apoyar al presidente de la FEF, cuando usted lo respaldaba?

Creo que la FEF necesita un cambio; más trabajo, mejorar la planificación en concordancia con el campeonato nacional y LigaPro; por eso creo que debe haber un giro de tuerca... muchos dirigentes estamos unidos y pensando en ese cambio.

¿Lo dijo porque están cerca las elecciones en la FEF?

Sí, evidentemente. Se vienen las elecciones y lo que buscamos es que todos los equipos podamos aportar con ideas y encontrar un camino más adecuado para que el fútbol ecuatoriano pueda encontrar un crecimiento sostenible de todos los equipos.

¿Qué pasó en su relación con Egas?, en la creación de la LigaPro eran coidearios

Con Egas y varios dirigentes participamos en la creación de la LigaPro porque creíamos que era lo mejor para desburocratizar el campeonato nacional, y fue lo mejor que nos pudo haber sucedido; sin embargo, hoy no coincidimos (con Egas) en las formas, los hechos y las acciones, entonces eso nos pone en posiciones distintas.

¿Cuál es su opinión de los casos de supuestos amaños de partidos?

Desde 2015 ya existían amaños de partidos; incluso mi papá (Rodrigo Paz) denunció un caso. Siempre se ha percibido que han existido este tipo de situaciones en nuestro fútbol, pero hoy esos mismos casos se miden con mayor intensidad o con una lupa. Es totalmente preocupante.

¿Qué injerencia tienen las casas de apuestas en este tema?

Creo que las casas de apuestas no son las que contravienen en estas circunstancias, sino más bien son las personas inescrupulosas las que utilizan seguramente a jugadores -o al revés- para generar recursos.

¿Cuáles serían los pasos a seguir para atacar el problema?

Primero, en el fútbol ecuatoriano hay un enorme vacío legal; entiendo que en varias oportunidades hemos pedido a la Asamblea la oportunidad de tener una mejor jurisprudencia sobre este tipo de situaciones, pero no hemos tenido la respuesta necesaria para poder ser más drásticos en las sanciones. De ahí que al no tener una sanción estipulada en el reglamento, se limita la capacidad que tiene el fútbol para poder sancionar. Deben existir sanciones, y estas tienen que ser ejemplarizadoras.

Esteban Paz (d) durante el Congreso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol de 2025. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

¿Qué herramientas darían el ‘punta pie inicial’?

Las denuncias de dirigentes y jugadores, así como la presentación de evidencias que se han detectado a través de investigaciones realizadas por parte de la Fiscalía, son actividades importantes para poder esclarecer cualquier tipo de estas situaciones.

Cambiando un poco de tema, ¿Qué opinión le merece la actual selección ecuatoriana?

Creo que le debemos mucho a Gustavo Alfaro porque apostó al recambio generacional, eso nos dio la oportunidad de tener una camada de jugadores excepcional. La base es excelente y joven.

¿Cuál debería ser el objetivo en el Mundial 2026?

Lo importante es que tanto jugadores, cuerpo técnico y todos quienes estamos alrededor del fútbol apuntemos ya no solo a una aparición, sino tener a una actuación estelar.

¿Qué opina de las polémicas convocatorias de jugadores?

Los llamados siempre van a tener voces a favor y en contra, lo que sí sería importante es tener alguna conexión con el técnico y poder saber el porqué de ciertas circunstancias, convocatorias y decisiones, que a vista y paciencia de la gente terminan siendo muy criticadas; sin embargo ni nosotros como dirigentes la tenemos.

Leones del Norte milita en la Serie B de la LigaPro. CORTESÍA

¿Qué opinión tiene de Sebastián Beccacece?

Ojalá en algún un momento (Sebastián) Beccacece descienda de su pedestal y pueda esclarecer las motivaciones que tiene al momento de convocar a jugadores que son altamente criticados.

Actualmente sigue vinculado al fútbol con Leones del Norte, ¿Cómo va el proyecto?

Asumimos el reto en 2024 y creo que es un desafío que va de menos a más. En esta temporada nos jugamos una parte importante en el hexagonal de la Serie B, un año que ha sido muy apretado, pero pelearemos (son segundos) hasta el final la ilusión de poder ascender.

¿Cuál es el principal objetivo con Leones?

Sin lugar a duda, ascender. Aunque llegar a la Serie A reviste de retos enormes, los ingresos serán superiores a la B, eso nos permitiría consolidar el proyecto que tiene una base importante de jugadores jóvenes; sostendríamos una generación de mucho talento a futuro.

Tras haber sido dirigente de Liga de Quito, es imposible no preguntarle por los albos. ¿Cómo cree que les irá en las semifinales de Copa Libertadores?

Que estén en esas intancias me encanta por los hinchas y los jugadores. Creo que es bueno para el fútbol ecuatoriano tener equipos que nos representen en lugares estelares a nivel Sudamericano y a nivel nacional. Lo hecho por Liga de Quito es sin duda sobresaliente y les deseo el mejor de los éxitos en esta difícil semifinal ante un equipo muy duro como Palmeiras de Brasil. Liga es un equipo con estirpe copera y esperemos que por el bien del club y del fútbol ecuatoriano pueda sacar adelante la serie y clasificar a la final.

