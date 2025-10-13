Estas son las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo 2026
Se empiezan a acabar los cupos y estas son las 22 selecciones que ya aseguraron su puesto en el Mundial 2026
La cita mundialista se acerca y 22 selecciones ya clasificadas se preparan para la Copa del Mundo más numerosa de la historia, que contará con 48 participantes, teniendo también por primera vez 3 países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá).
En CONMEBOL (Sudamérica) y OFC (Oceanía) las eliminatorias ya terminaron; en UEFA (Europa) las eliminatorias se jugarán hasta el 10 de noviembre, mientras que en la CAF (África), CONCACAF (Centroamérica) y en AFC (Asia) habrán cupos en disputas hasta el 18 de noviembre.
En CONMEBOL y OFC ya no existen cupos directos disponibles. En UEFA los 16 cupos directos aún están por definirse a través de sus grupos y play‑offs, en AFC ya se han definido 6 de los 8 cupos directos, quedan 2 por decidirse, en CONCACAF aún hay 3 cupos por definir. Por ultimo, en CAF aún quedan 3 cupos directos en disputa.
Estas son las 22 selecciones clasificadas a la Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026
De momento ya hay 22 selecciones clasificadas de 48, dicho esto existen 24 cupos directos disponibles aún, ya que los 2 restantes se darán en el repechaje internacional.
Las Selecciones ya clasificadas son:
CONMEBOL:
- Argentina
- Ecuador
- Uruguay
- Colombia
- Brasil
- Paraguay
CAF:
- Marruecos
- Túnez
- Egipto
- Argelia
- Ghana
- Cabo Verde
AFC:
- Japón
- Irán
- Uzbekistán
- Corea del Sur
- Jordania
- Australia
CONCACAF:
- Estados Unidos
- México
- Canadá
OFC:
- Nueva Zelanda
Existen 3 selecciones primerizas en Copas del Mundo
Uzbekistán, Jordania y Cabo Verde nunca habían clasificado a un mundial de fútbol en su historia deportiva, siendo uno de los mundiales con más debutantes desde Francia 98 (4).
A ellas se podrían sumar selecciones como Surinam o Curazao, que se encuentran en el primer lugar de sus grupos en las eliminatorias de CONCACAF.
Algunas selecciones que vuelven después de no haber clasificado en ediciones anteriores son: Colombia, Paraguay, Egipto, Argelia, Canadá, Nueva Zelanda.
