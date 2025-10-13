Expreso
Trionda Mundial 2026
48 selecciones jugarán la Copa del Mundo con la 'Trionda', y buscarán alzar la copa más importante del fútbol.@adidasfootball

Estas son las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo 2026

Se empiezan a acabar los cupos y estas son las 22 selecciones que ya aseguraron su puesto en el Mundial 2026

  • Paul Ayala

La cita mundialista se acerca y 22 selecciones ya clasificadas se preparan para la Copa del Mundo más numerosa de la historia, que contará con 48 participantes, teniendo también por primera vez 3 países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá).

En CONMEBOL (Sudamérica) y OFC (Oceanía) las eliminatorias ya terminaron; en UEFA (Europa) las eliminatorias se jugarán hasta el 10 de noviembre, mientras que en la CAF (África), CONCACAF (Centroamérica) y en AFC (Asia) habrán cupos en disputas hasta el 18 de noviembre.

En CONMEBOL y OFC ya no existen cupos directos disponibles. En UEFA los 16 cupos directos aún están por definirse a través de sus grupos y play‑offs, en AFC ya se han definido 6 de los 8 cupos directos, quedan 2 por decidirse, en CONCACAF aún hay 3 cupos por definir. Por ultimo, en CAF aún quedan 3 cupos directos en disputa.

Estas son las 22 selecciones clasificadas a la Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026

Japón 2 Bahréin 0
Japón fue el primer clasificado al mundial 2026 tras ganarle 2-0 a Baréin en marzo del 2025.Cortesía

De momento ya hay 22 selecciones clasificadas de 48, dicho esto existen 24 cupos directos disponibles aún, ya que los 2 restantes se darán en el repechaje internacional

Las Selecciones ya clasificadas son:

CONMEBOL:

  • Argentina
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Colombia
  • Brasil
  • Paraguay

CAF:

  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia
  • Ghana
  • Cabo Verde

AFC:

  • Japón
  • Irán
  • Uzbekistán
  • Corea del Sur
  • Jordania
  • Australia

CONCACAF:

  • Estados Unidos
  • México
  • Canadá

OFC:

  • Nueva Zelanda

Existen 3 selecciones primerizas en Copas del Mundo

Cabo Verde selección 2025
Cabo Verde se clasificó al mundial al ganarle 3-0 a Esuatini el lunes 13 de octubre del 2025. Cortesía
Amistoso Internaciona (15308159)

Ecuador y el bombo 2 del Mundial 2026: los puntos que necesita la Tri en el ranking

Leer más

Uzbekistán, Jordania y Cabo Verde nunca habían clasificado a un mundial de fútbol en su historia deportiva, siendo uno de los mundiales con más debutantes desde Francia 98 (4).

A ellas se podrían sumar selecciones como Surinam o Curazao, que se encuentran en el primer lugar de sus grupos en las eliminatorias de CONCACAF.

Algunas selecciones que vuelven después de no haber clasificado en ediciones anteriores son: Colombia, Paraguay, Egipto, Argelia, Canadá, Nueva Zelanda.

