Miryam Núñez 2025
Miryam Núñez en la meta del desierto de Arica, en Chile, tras proclamarse campeona panamericana.Cortesía

Miryam Núñez gana el Panamericano de Cross Country Marathon en Chile

La ciclista ecuatoriana no solo es buena en ruta, sino también en la montaña al proclamarse en el desierto de Chile

La ciclista ecuatoriana Miryam Núñez volvió a las ‘mieles’ de la victoria tras proclamarse monarca del Campeonato Panamericano de Cross Country Marathon (XCM) disputado en Arica, Chile.

Esta modalidad de ciclismo de montaña, que exige resistencia física y técnica, tuvo a la riobambeña de 31 años como principal figura al registrar un tiempo de 4 horas, 15 minutos y 40 segundos para quedarse con el primer lugar de la competencia.

En una prueba marcada por el terreno árido y las condiciones extremas del desierto, Núñez se impuso con autoridad a la chilena Daniela Carrera, quien cruzó la meta segunda con un retraso de 1 minuto y 55 segundos. El podio lo completó la brasileña Liege da Silva, en el tercer lugar a más de 14 minutos de la ecuatoriana.

“Estoy feliz, gracias a Dios campeona panamericana. Este título lo llevo a casa para mi familia y para todo quienes me apoyan. El recorrido fue muy exigente y con rivales duras a a vencer”, precisó Núñez al culminar la prueba.

La carrera tuvo como dificultades notorias el calor sofocante de este tipo de desiertos, la arena y los desniveles, algo que lo convirtieron en verdadero desafío. Pese a ello, Miryam demostró una vez más por qué es una de las referentes del ciclismo sudamericano.

Medalllista de oro en los Juegos Bolivarianos 2019, Núñez con este título y todo el desarrollo destacado que ha tenido en la temporada, vuelve a ponerse entre las favoritas para el evento que marca el de inicio del ciclo olímpico que se desarrollará en Ayacucho y Lima, Perú, del 22 de noviembre al 7 de diciembre próximo.

Richard Carapaz susto y cierre de 2025

Este sábado 11 de octubre, el también ciclista ecuatoriano Richard Carapaz compitió en la edición 119 de Il Lombardia, clásica italiana donde tuvo que abandonar la carrera a 26 kilómetros de la meta, tras sufrir una aparatosa caída en un descenso técnico. 

Pese a las gráficas que se hicieron virales, donde se lo veía a Richie de cabeza y visiblemente adolorido, el tricolor está fuera de peligro. “¡Mijines! Solo pintura y latas retorcidas. Una temporada más a la maleta, la vida sigue Ecuador. Nos vemos en el 2026”, escribió Richie confirmando así que cierra el año de competencias.

