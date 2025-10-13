Expreso
Ecuador sub 17 femenino
Ecuador ya disputó uno de sus amistosos pactados contra Camerún sub-17.Cortesía

Mundo Femenino Sub 17: Ecuador se va a Marruecos con una derrota y un empate

La selección nacional disputó sus dos últimos amistosos y ya alistan su debut mundialista contra Estados Unidos

  • Paul Ayala

La selección femenina sub 17 de Ecuador cumplió con los dos amistosos pactados antes de ir a Marruecos para disputar el Mundial de la categoría. El primer partido fue contra Corea del Norte donde Ecuador perdió 2-0 contra los asiáticos el 11 de octubre, mientras que el último amistoso se dio este lunes 13 contra la selección sub 17 femenina de Camerún, donde Ecuador empató a 1 contra las africanas.

De acuerdo con la Tri femenina, la mente ahora está puesta en el mundial, donde debutarán contra Estados Unidos sub 17, en un grupo que comparten con sus similares de Noruega y China

Cabe recordar que la MiniTri femenina viene de ser tercera en el grupo final del Sudamericano femenino sub-17, donde se ubicó por debajo de Paraguay y Brasil.

El DT. Víctor Idrobo habló después de los dos partidos amistosos y dio un balance sobre el rendimiento de las jugadoras en los últimos 2 partidos jugados.

Victor Idrobo
Víctor Idrobo será el DT de Ecuador Sub 17 femenino en el mundial de Marruecos.@ECUAGOL
"El balance es positivo. Jugar contra el campeón del mundo (Corea del Norte) nos da esa convicción de qué podemos competir. El partido de hoy (contra Camerún) fue muy parejo, muy físico, pero ellas lograron imponerse físicamente. con el empate nos sentimos inconformes", mencionó.

Las jugadoras viajarán este martes 14 de octubre a Marruecos para jugar el mundial y debutarán el sábado 18, a las 14:00 (hora Ecuador), contra la selección de Estados Unidos.

"Esperamos jugar las 4 semanas en Marruecos, del Mundial, y que la afición las apoye al jugar. El próximo sábado esperamos el apoyo de todo el país", concluyo.

