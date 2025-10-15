Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Donald Trump
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.JIM LO SCALZO / POOL

Trump critica seguridad de ciudades sedes y amenaza con cambios en el Mundial 2026

Asegura que llamaría a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para trasladar partidos si percibe condiciones inseguras

  • Redacción Expreso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este martes su advertencia de cambiar de sede algunos partidos del próximo Mundial de Fútbol si considera que las ciudades anfitrionas no garantizan la seguridad. Además, extendió esta amenaza a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Trump se mostró categórico al esbozar el mecanismo que seguiría para tomar una decisión: "Si alguien está haciendo un mal trabajo, y percibo que las condiciones son inseguras, llamaría a Gianni (Infantino), el presidente de la FIFA (...) y le diría: 'Movámoslo a otro lugar'", declaró a los medios.

(Le puede interesar: Nicki Nicole y Lamine Yamal protagonizan romántico momento)

El mandatario republicano no se detuvo ahí, sugiriendo que la misma lógica aplicaría para el evento olímpico: "Podría decir lo mismo de los Juegos Olímpicos, porque, como saben, tenemos eventos en diferentes lugares. Los Juegos Olímpicos se celebran en Los Ángeles. Si pensara que Los Ángeles no iba a estar bien preparado, lo trasladaría a otra ubicación", agregó.

Documental de Netflix sobre el Mundial de Qatar 2022
Argentina es la campeona vigente del Mundial 2022.FIFA

Es crucial notar que, si bien Trump no posee la autoridad legal para modificar una sede del Mundial 2026, mantiene una estrecha relación con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien sí cuenta con esa potestad.

Ciudades demócratas en el punto de mira

cabo verde al mundial sd

Mundial 2026: Clasificados y los cupos que aún faltan definir por confederación

Leer más

Las declaraciones de Trump se enfocaron principalmente en Boston, cuyo gobierno lidera la demócrata Michelle Yu. La ciudad ha estado bajo escrutinio de la Administración federal por supuestamente interferir en las políticas migratorias. 

El Gillette Stadium de Foxborough, colindante con Boston, está programado para acoger siete partidos del Mundial, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año.

RELACIONADAS

Estas recientes amenazas se suman a las que el presidente ya había lanzado en septiembre contra otras urbes gobernadas por el partido demócrata, incluyendo Seattle y San Francisco, a las que advirtió de la posible retirada de encuentros del Mundial 2026 si las considera inseguras. En aquella ocasión, también hizo mención de la posibilidad de implementar medidas similares para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

Estados Unidos es coorganizador del Mundial 2026 junto a México y Canadá, y cuenta con 11 sedes, la mayoría ubicadas en ciudades gobernadas por demócratas, como Los Ángeles, Nueva York, Atlanta, Houston, Boston o Filadelfia.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Juan Riquelme Angulo, entre los 60 mejores juveniles del mundo, según The Guardian

  2. Entre escombros y miedo, Guayaquil denuncia ser víctima del "abandono estatal"

  3. Un mes de operativos en Quito deja 46 detenidos, armas incautadas y 60 clausuras

  4. Construcción en Guápulo: Comisión dice que no se acata resolución

  5. La Conaie pierde, por primera vez, su representación indígena

LO MÁS VISTO

  1. ‘Torenza’: el país que nunca existió y la viajera del tiempo que engañó a internet

  2. Mujer de Torenza: cómo nació la leyenda del país inexistente

  3. Bono Incentivo Emprende: ¿Qué pasa si no uso el dinero para mi emprendimiento?

  4. Bono Incentivo Emprende: lo que debes saber sobre la justificación del uso del dinero

  5. Pabel Muñoz se pronunció sobre posible toma de Quito y lanzó propuesta a Noboa

Te recomendamos