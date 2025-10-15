Trump critica seguridad de ciudades sedes y amenaza con cambios en el Mundial 2026

Asegura que llamaría a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para trasladar partidos si percibe condiciones inseguras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este martes su advertencia de cambiar de sede algunos partidos del próximo Mundial de Fútbol si considera que las ciudades anfitrionas no garantizan la seguridad. Además, extendió esta amenaza a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Trump se mostró categórico al esbozar el mecanismo que seguiría para tomar una decisión: "Si alguien está haciendo un mal trabajo, y percibo que las condiciones son inseguras, llamaría a Gianni (Infantino), el presidente de la FIFA (...) y le diría: 'Movámoslo a otro lugar'", declaró a los medios.

El mandatario republicano no se detuvo ahí, sugiriendo que la misma lógica aplicaría para el evento olímpico: "Podría decir lo mismo de los Juegos Olímpicos, porque, como saben, tenemos eventos en diferentes lugares. Los Juegos Olímpicos se celebran en Los Ángeles. Si pensara que Los Ángeles no iba a estar bien preparado, lo trasladaría a otra ubicación", agregó.

Argentina es la campeona vigente del Mundial 2022. FIFA

Es crucial notar que, si bien Trump no posee la autoridad legal para modificar una sede del Mundial 2026, mantiene una estrecha relación con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien sí cuenta con esa potestad.

Ciudades demócratas en el punto de mira

Las declaraciones de Trump se enfocaron principalmente en Boston, cuyo gobierno lidera la demócrata Michelle Yu. La ciudad ha estado bajo escrutinio de la Administración federal por supuestamente interferir en las políticas migratorias.

El Gillette Stadium de Foxborough, colindante con Boston, está programado para acoger siete partidos del Mundial, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año.

Estas recientes amenazas se suman a las que el presidente ya había lanzado en septiembre contra otras urbes gobernadas por el partido demócrata, incluyendo Seattle y San Francisco, a las que advirtió de la posible retirada de encuentros del Mundial 2026 si las considera inseguras. En aquella ocasión, también hizo mención de la posibilidad de implementar medidas similares para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

Trump advierte que puede mover los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028



🗯️ “Si pensara que LA no va a estar preparado conveniente, lo moveré a otra localización”



🔥Trump afirmando plena capacidad para decidir sobre el Mundial de Fútbol 2026 y Juegos Olímpicos 2028 en USA. pic.twitter.com/KWT3Ghgc8q — Jaime Gómez (@Rincon_Deporte) October 15, 2025

Estados Unidos es coorganizador del Mundial 2026 junto a México y Canadá, y cuenta con 11 sedes, la mayoría ubicadas en ciudades gobernadas por demócratas, como Los Ángeles, Nueva York, Atlanta, Houston, Boston o Filadelfia.

