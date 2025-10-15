"Hay temor de hacer el ridículo en el Mundial": el análisis de exjugadores de Ecuador

Expertos culpan a Beccacece por el bajo rendimiento en amistosos contra Estados Unidos y México

Una mezcla de inquietud y pesimismo dejaron los empates 1-1 contra Estados Unidos y México, en los primeros exámenes premundialistas de Ecuador antes del Mundial 2026 en Norteamérica.

Para el exportero Rorys Aragón, quien curiosamente atajó sus únicos dos encuentros en la selección ante los estadounidenses y los aztecas, la responsabilidad del mal rendimiento de la Tri recae sobre Sebastián Beccacece.

“A ocho meses del Mundial es una incógnita lo que vaya a hacer Beccacece. Ecuador no tiene identidad de juego, ni esquema táctico y es predecible. El sistema lo destruye el mismo entrenador poniendo a jugadores que no van en su puesto, como Alan Franco y Angelo Preciado”, analizó el experto con preocupación.

Rorys Aragón, exportero de Emelec y la selección de Ecuador. cortesía

Ante México, Aragón no entendió si Preciado fue lateral derecho o carrilero por esa banda, ya que constantemente intercambió roles con Franco. El DT Beccacece decidió sustituirlo al minuto 28 por Kendry Páez, quien tampoco revitalizó el ataque.

“Beccacece no ha intentado convocar una variante ni ponerlos en su posición habitual. Hay mucho desentono. Son distintas formas de pensar y cada jugador lo interpreta e intenta dar lo mejor. Quedaron expuestos”, acotó.

Ecuador, llamado a dominar, fue dominado

Ecuador empató 1-1 ante México en el estadio Akron de Guadalajara. EFE

Aragón lamentó que Ecuador tampoco haya podido dominar a sus rivales en la posesión del balón. La Tri promedió apenas un 38 % de tenencia ante Estados Unidos y México. Y si no “tenemos la pelota”, ni se crean acciones de gol, “¿cómo hará Beccacece para ganar partidos en el Mundial?”, se cuestionó.

“Hay temor de que podamos hacer el ridículo en el Mundial. No puedo anticiparme a decir un comentario, pero si Ecuador juega como en los tres últimos partidos de eliminatorias, quitando la victoria ante Argentina (1-0), y estos dos amistosos, no pasaremos de fase de grupos”, expresó.

Por su parte, el exvolante Kléber Fajardo llamó a que los dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) pongan a Beccacece “en su lugar” y que el entrenador argentino se “deje de hablar tantas estupideces y revise lo que está diciendo”.

Declaraciones de Beccacece

En la rueda de prensa ante Estados Unidos, Beccacece expresó que buscaron “replegar” y tirarse atrás debido a la “diferencia física” de los gringos. Mientras que ante México, valoró la actitud de sus jugadores, pues “a excepción de Willian Pacho”, ninguno de su alineación titular jugaba “en las cinco grandes ligas del mundo”.

🗣 "LO IMPORTANTE ES QUE COMPETIMOS MUY BIEN"



🎙 Sebastián Beccacece destacó la actuación de Ecuador ante México en rueda de prensa tras el empate 1-1 en Guadalajara.#DeFúbolSeHablaAsí pic.twitter.com/KDVlVlGpLV — DSPORTS Ecuador (@DSportsEC) October 15, 2025

Fajardo advirtió que este último comentario “podría ser un detonante a la interna”. “Al jugador de fútbol no le gusta escuchar que le digan que juega en una liga menor”, afirmó en JC Radio.

A su vez, Jefferson la ‘Turbina’ Montero, mundialista en Brasil 2014, manifestó que se debe cambiar de seleccionador si se busca hacer historia en el Mundial del próximo año.

“Ya es hora de dar un golpe en la mesa y poner al mando a alguien que sepa dirigir este barco tan valioso que tenemos. Basta de conformismo, es hora de apuntar a algo más grande”, publicó en una historia de su cuenta de Instagram.

