¿Cuándo se actualiza el Ranking FIFA? Ecuador busca un lugar en el Bombo 2

Ecuador busca meterse entre los 23 mejores del mundo para evitar rivales fuertes en el sorteo del Mundial 2026

Ecuador vive días de expectativa mientras aguarda la actualización oficial del Ranking FIFA, programada para el miércoles 22 de octubre de 2025.

(Te invito a leer: Cuándo y dónde comprar la camiseta del FC Barcelona en colaboración con Ed Sheeran)

Esta nueva clasificación será clave, ya que definirá los bombos del sorteo del Mundial 2026, que se llevará a cabo el 5 de diciembre en Estados Unidos.

Los empates ante México y Estados Unidos, ¿fueron suficientes?

Durante la reciente fecha FIFA de octubre, la Tri igualó 1-1 ante Estados Unidos, en Austin, y repitió el marcador ante México, en Guadalajara.

Ecuador busca ascender en el ranking FIFA. Francisco Guasco

Aunque no consiguió victorias, los empates ante estos rivales podrían tener un impacto positivo en el ranking.

Mundial 2026: estas son las 28 selecciones que ya están clasificadas al torneo Leer más

La lucha por el Bombo 2: así está la tabla tras la fecha FIFA de octubre

Actualmente, Ecuador ocupa el puesto 24 del Ranking FIFA, pero según una simulación publicada por la cuenta especializada @_cambiodejuego, el combinado dirigido por el director técnico Sebastián Beccacece podría ascender al puesto 23, superando a Austria, que perdió puntos tras caer con Rumania.

Además de Austria, otros resultados favorecieron indirectamente a la Tricolor. Australia, que venció a Canadá, pero perdió con Estados Unidos, apenas sumaría 0,53 puntos y se mantendría en el puesto 25.

En tanto, el combinado de República de Corea, rival directo en esta carrera por el Bombo 2, escalaría al puesto 22 tras ganarle a Paraguay y perder con Brasil.

Así quedarían las posiciones clave tras la fecha FIFA de octubre 2025:

Corea del Sur (22°): 1593,92 puntos

Ecuador (23°): 1589,72 puntos

Austria (24°): 1586,98 puntos

Australia (25°): 1584,02 puntos

Por qué es importante subir en el Ranking FIFA antes del sorteo del Mundial

El objetivo de Ecuador es claro: ingresar al Bombo 2 para evitar enfrentarse en la fase de grupos del Mundial a selecciones top como Inglaterra, que ya consiguió su clasificación al torneo.

Estar en una mejor ubicación del ranking no garantiza un grupo accesible, pero aumenta significativamente las posibilidades.

Últimos partidos antes del sorteo: Canadá y Nueva Zelanda, los próximos rivales

La última oportunidad de Ecuador para consolidar su posición será en la próxima y última fecha FIFA antes del sorteo. El jueves 13 de noviembre de 2025 visitará a Canadá en Toronto, y el martes 18 enfrentará a Nueva Zelanda en Nueva Jersey.

El 22 de octubre, día decisivo para Ecuador en su camino al Mundial 2026

El 22 de octubre se conocerá si Ecuador logra dar el salto al puesto 23, un paso crucial en su camino rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!