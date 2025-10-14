Expreso
FC Barcelona
La camiseta de FC Barcelona y Ed Sheeran se estrenará en el Clásico ante Real Madrid.FC Barcelona

Cuándo y dónde comprar la camiseta del FC Barcelona en colaboración con Ed Sheeran

El Barça lanza una camiseta edición limitada con Ed Sheeran como imagen. Te contamos todos los detalles

FC Barcelona vuelve a sorprender a sus aficionados con una nueva colaboración junto a Spotify, esta vez con el cantante británico Ed Sheeran como protagonista.  

(Te invito a leer: Kendry Páez brilla con Estrasburgo y gana su primer premio individual en la Ligue 1)

El artista será la figura central del séptimo cambio de logotipo en la camiseta azulgrana, que ahora lucirá el nombre de su nuevo Play.

Debut oficial

La camiseta conmemorativa hará su debut oficial el 19 de octubre de 2025, cuando el equipo femenino del Barça se enfrente al Granada.  

FC Barcelona
Barcelona estrenará su nuevo uniforma ante Real Madrid.Alejandro Garcia

Posteriormente, tomará aún más protagonismo en uno de los partidos más esperados del año: El Clásico contra Real Madrid, el 26 de octubre de 2025.

Universidad Católica

Universidad Católica eliminó a Independiente del Valle de la Copa Ecuador 2025

Leer más

Así ha sido la evolución de camisetas con Spotify y artistas

Con más de 92 millones de oyentes mensuales en Spotify, Ed Sheeran se convierte en el primer solista pop masculino en protagonizar la camiseta del Barça, siguiendo los pasos de artistas como Travis Scott, Rosalía, Karol G, Coldplay, The Rolling Stones y Drake.

¿Cuándo y dónde comprar la camiseta del Barça con Ed Sheeran?

Los fans del club y del artista podrán adquirir esta edición limitada a partir del miércoles 15 de octubre de 2025, directamente a través de la tienda online oficial del FC Barcelona.  

No obstante, se ha habilitado una preventa exclusiva que inicia este martes 14 de octubre de 2025 y termina el miércoles 15 de octubre de 2025, para que los más entusiastas aseguren una pieza de colección.

Camisetas exclusivas: precios y versiones limitadas

En total, se lanzarán 1.899 camisetas en versión match, incluyendo 22 firmadas por jugadores y jugadoras del club y 11 camisetas autografiadas por el propio Ed Sheeran, disponibles desde este martes 14 de octubre de 2025 para quienes se registraron en la preventa. 

Estas piezas tendrán un precio exclusivo de 3.481 dólares. En cambio, la versión estándar de la camiseta tendrá un costo de 463 dólares.

