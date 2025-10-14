Nicki Nicole y Lamine Yamal protagonizan romántico momento

Los gestos románticos también suman en una relación. Tras la recuperación de Lamine, Nicki lo recogió de sus entrenamientos

El pasado 13 de octubre, Lamine Yamal, estrella de 18 años del FC Barcelona y de la selección española, regresó a los entrenamientos con el grupo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper tras superar una recaída en su lesión en el pubis, sufrida previamente en un partido de Champions League contra el PSG el 1 de octubre.

La sesión era clave para preparar el próximo encuentro de LaLiga contra el Girona, programado para el sábado 18 de octubre.

Al finalizar el entrenamiento matutino, alrededor de las 12:00 GMT, la cantante argentina Nicki Nicole llegó a las instalaciones del Barça para recoger a Yamal. Videos y fotos virales muestran al joven delantero saliendo sonriente hacia el vehículo de su pareja, mientras ambos intercambian un gesto afectuoso antes de dirigirse juntos a su casa.

Las imágenes fueron captadas por periodistas y fanáticos presentes, como @marccnunezz y @monfortcarlos, y se viralizaron rápidamente en redes sociales.

💕NICKI NICOLE recoge a LAMINE YAMAL tras el entrenamiento del Barça.



👉El extremo ha vuelto a entrenar con el grupo.



📹@marccnunezz pic.twitter.com/27maub5GF7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 13, 2025

Relación de Nicki Nicole y Lamine Yamal

La pareja mantiene una relación oficial desde agosto de 2025, tras rumores que comenzaron en julio durante el cumpleaños de Yamal. Desde entonces, han sido vistos en momentos tiernos, como escapadas en yate por Mónaco o dedicatorias durante partidos, incluyendo un gol que Yamal le dedicó a Nicki en el Trofeo Joan Gamper.

La cantante ha acompañado al futbolista a eventos y partidos, luciendo incluso camisetas personalizadas con su nombre y número.

Las reacciones de los usuarios explotaron

El gesto romántico fuera de la cancha generó miles de interacciones en X (antes Twitter), con comentarios destacando lo “cute” de la escena y medios como El Chiringuito TV y OneFootball resaltando que su “amor es más fuerte que nunca”, especialmente tras la lesión de Yamal.

📱❤️ Nicki Nicole y Lamine Yamal tras el entreno pic.twitter.com/jePRJ2EZ0X — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) October 13, 2025

En el ámbito deportivo, la presencia de Yamal en el entrenamiento junto a compañeros como Fermín López representa una buena noticia para Hansi Flick, quien confía en contar con el joven extremo para el próximo Clásico contra el Real Madrid.

A pesar de la exposición pública, la pareja continúa manteniendo un perfil bajo, enfocándose en su apoyo mutuo sin declarar detalles íntimos.

