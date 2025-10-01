Lamine Yamal sorprende con nuevo look para partido FC Barcelona vs. PSG en Champions

El delantero del Barcelona, Lamine Yamal, debuta en Champions League y muestra un look renovado para enfrentar al PSG

Lamine Yamal está listo para jugar su primer partido de la Champions League 2025.

Lamine Yamal vuelve a ser noticia en el mundo del fútbol, y esta vez no solo por lo que hace dentro de la cancha. La joya del FC Barcelona, con apenas 18 años, se ha convertido en uno de los futbolistas más seguidos del planeta, tanto por su talento como por su estilo fuera del terreno de juego.

En la previa del duelo entre Barcelona y PSG en Champions League, que se disputará este miércoles 1 de octubre desde las 14:00 (hora de Ecuador), el extremo culé actualizó su imagen para una cita que promete ser de alto voltaje.

El enfrentamiento frente al PSG no es un partido cualquiera: será el debut de Lamine en la Champions League esta temporada, un torneo donde las jóvenes estrellas buscan dejar huella. El ‘10’ del Barça reapareció en redes mostrando su nuevo look: rizos teñidos con un retoque fresco y elegante.

Lamine Yamal estrena nuevo look. pic.twitter.com/JUU6Ujpd3s — Tendencias España 🇪🇸 (@tendenciasespa) October 1, 2025

Detrás de este estilo está Wagner Tenorio, peluquero de confianza de Yamal. Tenorio ha trabajado con figuras como Neymar, Raphinha, Deco o Rodrygo Goes, consolidándose como estilista de élite en el fútbol internacional.

Lamine y su estreno en Champions

Lamine Yamal y Robert Lewandowski comandarán el ataque del FC Barcelona. Alberto Estévez / EFE

Más allá de la estética, Lamine Yamal se estrena en Champions tras superar una lesión de pubis que lo alejó varias semanas de las canchas. Su regreso frente a la Real Sociedad fue una muestra clara de su impacto inmediato: asistió a Robert Lewandowski apenas minutos después de ingresar.

El cuerpo técnico confía en que Yamal será determinante no solo por su capacidad para desbordar y generar ocasiones, sino también por el hambre competitivo que caracteriza a los jóvenes que saben que cada partido grande es una oportunidad de oro.

