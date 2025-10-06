¿Por qué dicen que los padres de Lamine Yamal se cuelgan del talento de su hijo?

Mounir Nasraoui y Sheila Ebana, padres del prodigio del Barça en el ojo público: ¿Se aprovechan del talento de Lamine?

Los padres de Lamine, emigrantes de Marruecos y Guinea Ecuatorial han sido criticados por capitalizar la fama de su hijo, en medio de controversias.

Mientras Lamine Yamal, el prodigio de 18 años del FC Barcelona y estrella de la selección española, brilla en el fútbol mundial, sus padres, Mounir Nasraoui y Sheila Ebana, enfrentan un torbellino de controversias. Acusados de capitalizar el éxito de su hijo para beneficio personal.

La familia Nasraoui-Ebana pasó de la pobreza inmigrante al foco público, con eventos promocionales y fiestas ostentosas que han encendido las redes sociales. Pero la polémica estalló en los últimos meses, coincidiendo con los logros de Yamal: su papel clave en la Eurocopa 2024 y su segundo lugar en el Balón de Oro 2025.

Fuentes cercanas a la familia y publicaciones en redes como X (antes Twitter) señalan a Mounir y Sheila como "vividores" que han dejado atrás empleos humildes para insertarse en el mundo del espectáculo.

De la humildad a la exposición en redes

Mounir Nasraoui, de 36 años y originario de Larache (Marruecos), y Sheila Ebana, de 39 años y nacida en Bata (Guinea Ecuatorial), emigraron a España en busca de un futuro mejor. Él, pintor de edificios, y ella, camarera.

Emelec gana en medio de deudas salariales y se acerca a la Copa Sudamericana 2026 Leer más

Se conocieron en el barrio de Rocafonda, en Mataró, donde criaron a Lamine, nacido el 13 de julio de 2007 y se separaron cuando el niño tenía tres años, pero ambos mantuvieron un rol activo en su educación y carrera futbolística.

"Fue un esfuerzo colectivo: lo llevábamos a entrenamientos en La Torreta desde los cuatro años", relató Mounir en una entrevista con Cadena SER en septiembre de 2025. Hoy, la familia vive entre Mataró, Granollers y Barcelona, con Lamine honrando sus raíces marroquíes y guineoecuatorianas en sus botas Adidas.

Tiene un medio hermano, Keyne, y una media hermana, Baraa, por parte de madre. Sin embargo, el ascenso meteórico de Yamal ha transformado la dinámica familiar. Mounir, fanático del Real Madrid pese al éxito de su hijo, ha admitido públicamente su intención de dedicarse a Lamine.

"Él es el mejor jugador del mundo. Viviré de él, es mi orgullo", declaró en Europa Press, palabras que desataron una oleada de críticas en redes. Usuarios en X, lo tildaron de oportunista, comparándolo con padres que priorizan la discreción.

El padre de Lamine Yamal confesó que vivirá para siempre de la fortuna de su hijo.

Hace unos días tras no ganar el balón de oro su hijo declaró "es el mayor daño moral a un ser humano, aquí ha pasado algo muy raro" pic.twitter.com/2jqkfuvzWP — Mape Sport (@MapeSport) September 29, 2025

Para añadir más controversia, Mounir protagonizó una acalorada discusión con vecinos del barrio de Rocafonda en agosto de 2024. El enfrentamiento escaló hasta convertirse en un altercado físico con empujones. Muchos lo calificaron como un caso de “fama mal entendida”, una fama que, irónicamente, no le corresponde.

Ha salido este vídeo del padre de Lamine Yamal discutiendo esta tarde con unos vecinos



pic.twitter.com/aWp4lmvwme — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) August 14, 2024

El lado oscuro en que se torna la fama de los padres del jugador

Sheila Ebana, usualmente más reservada, ha sido señalada por su incursión en eventos comerciales. En octubre de 2025, fue promocionada como invitada especial en una gala navideña en Londres organizada por JEN C Events, donde fans pagan hasta $410 por una cena exclusiva con ella.

“No pensé en los peligros”: Kourtney Kardashian tras la última foto de su hijo Leer más

El anuncio en Eventbrite la describe como "la madre de Lamine Yamal, uno de los mejores futbolistas del mundo". La tendencia explotó con comentarios como: "¿Por qué pagar por la mamá si queremos al hijo? Esto es colgarse de la fama".

Pero el episodio más explosivo fue la fiesta de cumpleaños de Lamine por sus 18 años, en julio de 2025. Celebrada en una mansión en Olivella (España) con 200 invitados, incluyendo a Pedri, Bizarrap y Bad Gyal, el evento incluyó un almuerzo en un restaurante de lujo y entretenimiento polémico: camareros con enanismo y promo girls seleccionadas por medidas físicas.

La Asociación ADEE denunció "explotación objetivante" de discapacitados, violando la legislación española sobre inclusión. El gobierno español abrió una investigación en julio, y Mounir defendió la fiesta: "Es un chico joven, tiene derecho a disfrutar. La envidia los matará", dijo a Europa Press.

Lamine, por su parte, minimizó el asunto en Resonancia de Corazón: "Me da risa la controversia; eran trabajadores, no explotación". Un performer anónimo respaldó que todo fue consensual, pero el escándalo ha dañado la imagen familiar, con acusaciones de que los padres priorizaron el derroche sobre la sensibilidad.

Amenazas y orgullo de la familia Nasraoui-Ebana



No todo es controversia. Mounir ha enfrentado amenazas reales: en 2024, un apuñalamiento en Marruecos por la decisión de Lamine de jugar por España obligó a la familia a mudarse.

Elizabeth Gutiérrez, ¿ya tiene nuevo novio?: Aquí los detalles Leer más

"Recibí ataques por su elección, pero estoy orgulloso de su herencia marroquí", contó Mounir. Sheila, por su lado, se enfoca en el bienestar emocional de Lamine, quien aprobó su bachillerato durante la Euro 2024 pese a las presiones.

En la gala del Balón de Oro 2025, Lamine invitó a más de 20 familiares, incluyendo a su abuela paterna Fátima, emigrante marroquí que ayudó a criar a Mounir. "Mis padres son mi pilar", ha reiterado el jugador, ignorando el ruido para centrarse en el campo.

El machismo asqueroso 🤮 de Lamine Yamal!! . Obliga a su madre y su abuela 👵 a ir tapadas con más capas que una cebolla 🧅, pero su novia puede ir prácticamente en ropa interior … es un Retrogado y un troglodita, un ser REPUGNANTE ..🤮 🤢😡🤦‍♀️🤷‍♀️💉



pic.twitter.com/dbTBpA8Nzy — predicador blanco (@PBlanco12487) September 24, 2025

Expertos en gestión de imagen deportiva, como el consultor Javier López, ven en esto un patrón común: "Familias de talentos jóvenes a menudo luchan por equilibrar apoyo y exposición. Aquí, el salto de la pobreza a la fama ha amplificado las tensiones".

Mientras la investigación de la fiesta avanza y las redes avivan escándalos, la familia Nasraoui-Ebana navega entre el orgullo y los rastros de la celebridad. ¿Podrán mantenerse a la sombra de su hijo?

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!