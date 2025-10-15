Mundial 2026: Clasificados y los cupos que aún faltan definir por confederación

En noviembre se conocerán los demás seleccionados que aseguren el cupo a la Copa del Mundo. En Europa solo hay una

La selección de Cabo Verde se clasificó por primera vez a un Mundial de fútbol.

La jornada de eliminatorias mundialistas de la FIFA de octubre culminó con una noticia que trascendió en todo el continente africano al completar sus cupos clasificatorios y sumar, por ahora, 28 países asegurados. Cabo Verde se metió por primera vez en su historia al máximo evento de selecciones y dirá presente en Estados Unidos-Canadá-México 2026.

El pequeño archipiélago atlántico que tiene una población que apenas supera los 524.000 habitantes, logró la hazaña desatando una celebración nacional. Con este inédita hecho se convirtió en la segunda nación con menos habitantes en la historia en acceder al torneo (detrás de Islandia en Rusia 2018), un hito que subraya el crecimiento del fútbol en el país.

Tras los encuentros del pasado martes, ya quedan 20 cupos disponibles para el certamen que arrancará el 11 de junio de 2026. Es decir, esta semana fueron 10 seleccionados más en celebrar el pase a un torneo inédito por la cantidad de participantes.

¿Cuántas selecciones faltan por clasificar al Mundial 2026?

En Europa, donde la UEFA dispone de 16 boletos, solo Inglaterra ‘pisó’ firme rumbo al Mundial. Dominan el Grupo K de las eliminatorias con puntaje ideal (18 puntos en 6 partidos), confirmándose como la única, por el momento, de su continente. Restan 15 plazas por definir en Europa: 11 directas y 4 por repechaje.

Sudáfrica clasificó a su cuarto Mundial después de 14 años. cortesia

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) completó sus cupos directos. Qatar y Arabia Saudita se unieron a Irán, Corea del Sur, Uzbekistán, Jordania y Australia para llenar los boletos directas. Ahora, la atención se centra en el repechaje, donde Irak y Emiratos Árabes Unidos lucharán por el derecho a disputar la repesca internacional.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), con Estados Unidos, Canadá y México al ser los anfitriones del total de representantes (6,5). Los clasificados directos y los dos de repechaje internacional se resolverán en la fase final de noviembre.

La repesca internacional, que definirá los últimos dos cupos, se jugará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 en México, en los estadios BBVA de Monterrey y Akron de Guadalajara. Seis selecciones de distintas confederaciones participarán en este mini-torneo de eliminación directa.

¿Cuándo será el sorteo para el Mundial 2026?

El sorteo de la fase de grupos se realizará el viernes 5 de diciembre y se dividirá a las selecciones en 12 grupos de 4 equipos. En el certamen se disputarán un total de 104 partidos en 38 días, con la final programada para el 19 de julio de 2026.

