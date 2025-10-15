Expreso
Ecuador vs. México, partido amistoso, Mundial 2026, ranking FIFA, bombo 2 sorteo Mundial 2026, Ecuador
La Tricolor empató a un gol ante México en Guadalajara.Francisco Guasco / EFE

Ecuador escala al bombo 2 del Mundial 2026 tras empates con Estados Unidos y México

Ecuador registró dos empates en la fecha FIFA de octubre y se vio beneficiado por las derrotas de Austria y Australia

Ecuador registrará un ascenso en el próximo ranking FIFA. Tras empatar con Estados Unidos (1-1) y México (0-0) en los amistosos de octubre, la Tricolor se ubica momentáneamente en el bombo 2 del próximo sorteo mundialista, gracias a una combinación de resultados.

Te invitamos a leer: Kendry Páez brilla con Estrasburgo y gana su primer premio individual en la Ligue 1

Hasta antes de esta doble jornada, Ecuador estaba en el bombo 3. Sin embargo, los movimientos en el ranking, impulsados principalmente por las derrotas de Austria y Australia, han permitido que el equipo dirigido por Sebastián Beccacece ascienda temporalmente al segundo nivel de siembra, con 1.589 puntos FIFA.

El ingreso de Ecuador al bombo 2 no se debió solo a sus empates en suelo norteamericano, sino también a los resultados paralelos en distintas regiones del mundo. En Europa, Austria, uno de los rivales directos de la Tri en la zona media-alta del ranking, cayó en sus últimos encuentros y perdió 16 puntos, provocando su descenso. En Asia, Australia también sufrió un revés, retrocediendo posiciones clave.

A estos factores se suma la situación de Italia y Noruega. Aunque los italianos mantienen buena ubicación, su posible paso al repechaje europeo, si Noruega logra la clasificación directa, podría dejarlos en el bombo 4. Este efecto en cadena favorece a Ecuador, que se mantiene firme en la lucha por el bombo 2.

Una carrera muy ajustada por el bombo 2

La pelea por el bombo 2 está al rojo vivo. Las diferencias son mínimas:

  • Corea del Sur: 1.590 puntos

  • Ecuador: 1.589 puntos

  • Austria: 1.588 puntos

  • Australia: 1.587 puntos

Solo tres puntos separan a estas selecciones, que buscan consolidarse entre las mejores sembradas del sorteo del 5 de diciembre.

Para que la Tricolor mantenga esta posición, deberá obtener buenos resultados en los amistosos de noviembre, donde enfrentará a Nueva Zelanda y Canadá. Cada partido contará para mantener o perder su lugar en el bombo 2.

