Abdalá Bucaram causa revuelo por su defensa a Sebastián Beccacece y recibe críticas

Sebastián Beccacece, el actual entrenador de la Selección de Ecuador, ha encontrado un inesperado defensor en medio de la tormenta de críticas: el expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz. Fiel a su estilo frontal y polémico, el también exmandatario de Barcelona SC salió al frente para respaldar al técnico argentino, quien ha sido cuestionado por el estilo de juego del equipo y algunas decisiones tácticas.

“Yo no entiendo a la prensa. Yo no conozco al DT Beccacece o como se escriba”, comenzó escribiendo Bucaram en su cuenta de X (antes Twitter), para luego dejar en claro su postura: “Pero toda la prensa pide que lo cambien. Pero este hombre nos metió al Mundial por primera vez en el segundo lugar, atrás de Argentina. Superó a Bielsa, Alfaro y al monstruo técnico de Brasil… ¿qué nos pasa? ¿Acaso no conocemos la gratitud? Cuando volví a los 20 años me di cuenta que el país está lleno de odio, pobre mi Ecuador...”.

Sebastián Beccacece gesticuló desde la banca de suplentes de Ecuador ante México. Francisco Guasco

Aficionados salieron a decir sus verdades

Sus palabras encendieron las redes sociales. Algunos hinchas coincidieron, otros lo desmintieron con datos históricos. El usuario @ponsa79 respondió: “Presidente, bendiciones. Si mal no recuerdo, Bolillo Gómez la primera vez que clasificamos terminamos segundos. Sin embargo, creo que no estamos aprovechando la generación que tenemos”. Bucaram, con tono cordial, le reconoció la razón.

Otros, como @Manukrom, ironizaron: “Leí que Beccacece no llevó a Ecuador al Mundial, sino que Ecuador lo llevó a Beccacece”. Mientras tanto, @carlosvilela79 opinó que “cualquier técnico con poco saber habría hecho lo mismo, porque hay talento”.

Se incendió la defensa de Beccacece

No faltaron voces críticas como la de @vanunez94, quien comentó: “Si hemos llegado a estar en ese puesto es por mérito de los jugadores, no del DT. No demuestra un juego que nos identifique. Jugamos al empate”.

Como suele ocurrir cada vez que Abdalá Bucaram se pronuncia sobre fútbol, su mensaje generó debate, polémica y, sobre todo, muchas reacciones. Bucaram sigue siendo fiel a su estilo: decir lo que piensa sin filtro, incluso en defensa de un técnico que no conoce, pero al que ve como símbolo de éxito deportivo.

