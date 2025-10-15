Empate ante México deja dudas en Ecuador y Beccacece confía en el proceso: Esto dijo

Pese a las críticas, el DT defendió resaltó que la Tricolor compitió con jugadores fuera de las cinco grandes ligas europeas

Yaimar Medina (c), de Ecuador reacciona, durante un partido amistoso entre la selección de México y Ecuador, en el Estadio Akron, en Guadalajara.

El director técnico de la selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, analizó el empate 1-1 contra México en el partido amistoso disputado el pasado martes 14 de octubre en el estadio Akron de Guadalajara.

El marcador generó opiniones divididas entre la afición y los especialistas, dado que el equipo nacional tuvo un rendimiento pobre en la primera mitad, que muchos catalogaron como uno de los más deficientes bajo la dirección del entrenador argentino.

Beccacece admitió que Ecuador tuvo un comienzo difícil, pero enfatizó la importancia de la reacción mostrada en el segundo tiempo. “En el segundo tiempo impusimos condiciones, nos animamos a jugar y rematamos al arco”, declaró.

Críticas y reflexión tras un inicio complicado

Sebastián Beccacece gesticuló desde la banca de suplentes de Ecuador ante México. Francisco Guasco

Las críticas hacia el desempeño del equipo se intensificaron después de la actuación irregular, sobre todo por la falta de ideas en el ataque y los errores defensivos durante los primeros 45 minutos. A pesar de esto, Beccacece subrayó que el grupo demostró capacidad de recuperación y voluntad de competir. “Mis sensaciones son valiosas desde la actitud del equipo, buscaremos mejorar el volumen de ataque”, agregó, refiriéndose a los aspectos que el cuerpo técnico planea perfeccionar de cara a los próximos encuentros.

Orgullo por el nivel competitivo del plantel

El entrenador también quiso destacar el esfuerzo de la plantilla, que está conformada mayormente por jugadores que participan en ligas menos prominentes, fuera de las cinco más importantes del mundo. “Hemos jugado con jugadores que no están en las mejores ligas y competimos muy pero muy bien. Hoy a excepción de Pacho ninguno juega en las 5 ligas más grandes y me parece que han representado bien a la selección”.

Valoración de la juventud y el compromiso

El técnico argentino hizo hincapié en el proceso de renovación que está experimentando la selección y defendió la inclusión de jóvenes promesas. “Si revisamos el partido de Estados Unidos y México podemos observar que esta selección da la cara y muestra recursos con chicos que tienen 2, 3, apenas 5 partidos en la selección e intentan jugar de igual a igual. Para mí es muy valioso”, expresó, reafirmando su fe en el proyecto a largo plazo.

Con la finalización de estos dos partidos amistosos contra Estados Unidos y México, Ecuador cierra una fecha FIFA que deja más dudas que certezas.

