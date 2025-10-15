Expreso
Amistoso Internaciona (15325968)
Sebastián Beccacece gesticuló desde la banca de suplentes de Ecuador ante México.Francisco Guasco

Beccacece no convence: críticas al técnico de la Tri tras empate contra México

Sebastián Beccacece, entrenador de Ecuador, tuvo un impase con Angelo Preciado y la prensa lo señala por el juego mostrado

El empate de la Selección de Ecuador ante México, un resultado que dejó más dudas que certezas, reveló un grave quiebre interno en el equipo. Durante el partido del pasado 14 de octubre en Guadalajara, se produjo un tenso enfrentamiento entre el jugador Ángelo Preciado y el director técnico Sebastián Beccacece, un incidente que puso en evidencia las fricciones en el plantel.

La situación, según reportes del periodista Christian Martinoli, estalló a los 28 minutos del primer tiempo, cuando Beccacece decidió sustituir a Preciado. El lateral/extremo, visiblemente molesto, encaró al estratega con fuertes reclamos, lo que obligó a varios miembros del cuerpo técnico a intervenir para evitar que la situación escalara a mayores.

Este no es el primer partido en el que Preciado ha sido el blanco de críticas, pero su rendimiento parece estar afectado por una decisión técnica: Beccacece lo ha posicionado en un rol en el que no se siente cómodo.

Amistoso Internaciona (15326049)
Yaimar Medina en el duelo de Ecuador ante México en Guadalajara el miércoles 14 de octubre de 2025.Francisco Guasco

Además, la decisión del entrenador de reemplazar a Preciado con un volante central como Alan Franco, que jugó fuera de su posición natural, generó aún más desconcierto y críticas entre los analistas deportivos.

Inglaterra

Mundial 2026: estas son las 28 selecciones que ya están clasificadas al torneo

Leer más

El clima de tensión en el equipo es innegable y el incidente entre Preciado y Beccacece se suma a las preocupaciones sobre el desempeño de la Tri, que dejó una imagen muy pobre en su último amistoso.

La prensa deportiva crítica a Sebastián Beccacece por el juego de Ecuador

Al finalizar el encuentro, no solo los aficionados reprobaron el nivel que viene mostrando la selección ecuatoriana, sino también los periodistas que reaccionaron con comentarios negativos hacia el entrenador argentino. En algunos de los casos la crítica puso en tela de duda la capacidad de ir a competir de buena forma en el Mundial 2026, a celebrarse a mitad del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá. 

