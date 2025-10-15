Beccacece no convence: críticas al técnico de la Tri tras empate contra México

Sebastián Beccacece, entrenador de Ecuador, tuvo un impase con Angelo Preciado y la prensa lo señala por el juego mostrado

El empate de la Selección de Ecuador ante México, un resultado que dejó más dudas que certezas, reveló un grave quiebre interno en el equipo. Durante el partido del pasado 14 de octubre en Guadalajara, se produjo un tenso enfrentamiento entre el jugador Ángelo Preciado y el director técnico Sebastián Beccacece, un incidente que puso en evidencia las fricciones en el plantel.

La situación, según reportes del periodista Christian Martinoli, estalló a los 28 minutos del primer tiempo, cuando Beccacece decidió sustituir a Preciado. El lateral/extremo, visiblemente molesto, encaró al estratega con fuertes reclamos, lo que obligó a varios miembros del cuerpo técnico a intervenir para evitar que la situación escalara a mayores.

Este no es el primer partido en el que Preciado ha sido el blanco de críticas, pero su rendimiento parece estar afectado por una decisión técnica: Beccacece lo ha posicionado en un rol en el que no se siente cómodo.

Yaimar Medina en el duelo de Ecuador ante México en Guadalajara el miércoles 14 de octubre de 2025. Francisco Guasco

Además, la decisión del entrenador de reemplazar a Preciado con un volante central como Alan Franco, que jugó fuera de su posición natural, generó aún más desconcierto y críticas entre los analistas deportivos.

El clima de tensión en el equipo es innegable y el incidente entre Preciado y Beccacece se suma a las preocupaciones sobre el desempeño de la Tri, que dejó una imagen muy pobre en su último amistoso.

La prensa deportiva crítica a Sebastián Beccacece por el juego de Ecuador

Al finalizar el encuentro, no solo los aficionados reprobaron el nivel que viene mostrando la selección ecuatoriana, sino también los periodistas que reaccionaron con comentarios negativos hacia el entrenador argentino. En algunos de los casos la crítica puso en tela de duda la capacidad de ir a competir de buena forma en el Mundial 2026, a celebrarse a mitad del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

"México debió haber masacrado a Ecuador. Repito, que no haya ilusos para que luego no haya desilusionados! La selección no evoluciona, ojalá aguante el discurso del técnico"@estebanavila pic.twitter.com/olHhynBGaf — Fútbol 17 ⚽ (@Futbol17_ec) October 15, 2025

"No podemos quedarnos hasta las 11:30PM para ver esto!! Se esperaban ver otra cosa, daba ganas de apagar la tv, fue el 1T mas flojo de la era Beccacece"@DanielNavasV pic.twitter.com/zGBvKQjScl — Fútbol 17 ⚽ (@Futbol17_ec) October 15, 2025

"Puede decir lo que sea, pero a estas alturas seguir sosteniendo que Ecuador es un equipo maravilloso y justificarlo todo por el 2do lugar en la tabla, es un error!!"@josecarloscresp pic.twitter.com/ld6djPLU36 — Fútbol 17 ⚽ (@Futbol17_ec) October 15, 2025

"Esto nos deja la sensación de amargura y decepción. Aún hay errores que Beccacece no le encuentra la vuelta. El 1T fue un desastre y hoy nos queda la preocupación de cómo será ese primer partido! No creo que Ecuador en cuanto a juego por el DT pueda mejorar"@gisellabuendia pic.twitter.com/MzZdiVK6Am — Fútbol 17 ⚽ (@Futbol17_ec) October 15, 2025

