sudáfrica mundial 2026
Los jugadores de la selección sudafricana celebran la clasificación tras vencer a Ruanda.Cortesía

Sudáfrica volverá a jugar un Mundial de fútbol dieciséis años después

La selección africana logró clasificar al Mundial tres vencer 3-0 a Ruanda

La selección de Sudáfrica volverá a disputar, dieciséis años después, una fase final de la Copa del Mundo, tras certificar este martes 14 de octubre su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al imponerse por 3-0 a Ruanda.

No lo tenían fácil los 'Bafana Bafana' para regresar a una Copa del Mundo en la que no participaban desde que fueron los anfitriones en 2010, ya que, además de la victoria, necesitaban un tropiezo de Benín, que cayó por 4-0 en su visita a Nigeria.

Pero la responsabilidad de lograr por primera vez en su historia la clasificación para un Mundial pareció pesar como una losa para los jugadores del equipo beninés que, a los tres minutos de juego, ya marchaban por detrás el marcador (1-0)

Y es que los 'guepardos' nunca encontraron la fórmula para contener a la pareja que conformaron Victor Osimhen y Samu Chukwueze, que en poco más de media hora se encargaron de acabar con el sueño mundialista de Benín.

Si a los tres minutos Osimhen no desaprovechó un pase en profundidad de Chukwueze para firmar el 1-0, en el 37 el delantero del Galatasaray turco estableció el momentáneo 2-0 al cabecear a las redes un centro desde la derecha del exjugador del Villarreal.

Goles que no aplacaron la voracidad de Victor Osimhen que, a los seis minutos de la segunda mitad, completó el triplete al culminar con un sensacional remate de cabeza (3-0) una falta botada por Moses Simon.

Los locales ampliaron todavía más el marcador (4-0) en el tiempo de prolongación, lo que privó a Benín del billete directo para el Mundial, así como de cualquier opción de viajar el próximo verano a Estados Unidos, México y Canadá tras verse relegados a la tercera plaza por detrás de Sudáfrica y Nigeria.

  Sudáfrica volverá a jugar un Mundial de fútbol dieciséis años después

