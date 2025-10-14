(Video) Partidazo Brasil vs Japón: Goles y jugadas de la derrota de los brasileños

Por primera vez en la historia los nipones vencieron al pentacampeón del mundo. Lo hicieron en el amistoso jugado en Tokio

Japón fue el primer clasificado al mundial 2026 tras ganarle 2-0 a Bahréin en marzo del 2025.

La selección japonesa venció este martes 14 de octubre a Brasil en un partido amistoso jugado en Tokio, como parte de la Fecha FIFA rumbo al Mundial 2026. Para celebrar, los 'samuráis' tuvieron que darle vuelta a un partido que Brasil ganaba 0-2 hasta el minuto 52.

En tierras japonesas, Brasil llegaba a su segundo amistoso de la presente fecha FIFA tras una victoria aplastante contra Corea del Sur (5-0), por lo que buscaba una victoria más contra una selección asiática. Fue entonces que Japón apareció y disputó un partido que de inédito no tenía casi nada, ya que las dos selecciones ya se habían enfrentado en 13 oportunidades, con un saldo de 11 victorias brasileñas y dos empates (conseguidos en la extinta Copa Confederaciones del 2001 y 2005).

Para la tierra de los 'Super Campeones', el de este martes 14 fue su segundo partido amistoso de la fecha FIFA,. En el primero, Paraguay casi logra la victoria, si no hubiera sido por un gol agónico de Ayase Ueda en el tiempo agregado del partido.

La 'Hazaña de Tokio', la remontada histórica de Japón ante Brasil

Los japoneses buscan ser la sorpresa del Mundial 2026, acentuándose como la mejor selección de Asia. CORTESÍA.

El partido comenzaba ida y vuelta para los dos, no había superioridad en ninguno de los dos bandos, hasta que Brasil se encontró con el gol de Paulo Henrique, defensa del Vasco da Gama, quien pegó de 3 dedos y mandó el balón adentro de las redes al minuto 26.

En una mal entonada defensa de Japón, Martinelli aprovechó el espacio, corrió una pelota filtrada de Lucas Paquetá y con paciencia remató al arco japonés, poniendo las cosas 0-2 en apenas 32 minutos del primer tiempo.

Brasil se sentía superior hasta ese momento del partido; volvía del descanso con la idea de ampliar el marcador y quizás rotar un poco su 11 titular para probar nuevos nombres. De pronto, un error tremendo en salida de la defensa en Brasil, dejó la pelota en bandeja de plata a Takumi Minamino, que marcó el descuento para los nipones y elevaría los ánimos del publico.

10 minutos después, aprovechando el desconcierto brasileño, Keito Nakamura remató y con ayuda de Fabricio, el defensa brasileño, la pelota entró y el partido se puso 2-2 a los 62'.

El huracán japonés arrasó en la cancha, y la predisposición nipona tuvo premio a los 71' del partido, cuando después de un córner cerrado, apareció el de los goles agónicos, Ayase Ueda y marcó el 3-2 final y venció al fantasma del Brasil imbatible.

