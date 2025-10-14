LDU vs. Palmeiras: ¿Cómo comprar las entradas para la semifinal de Copa Libertadores?

Liga de Quito busca la final ante Palmeiras. Infórmate sobre la venta de entradas y horarios en Casa Blanca

Liga de Quito venció 2-0 a Sao Paulo en la ida de los cuartos de final de Copa Libertadores.

El ambiente está cargado de expectativa en la antesala de las semifinales de la Copa Conmebol Libertadores 2025. El enfrentamiento entre Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU) y el gigante brasileño Palmeiras promete ser uno de los duelos más emocionantes y determinantes en esta fase.

Ambos equipos llegan con la mira puesta en alcanzar la gran final y levantar el codiciado trofeo continental. Liga busca repetir la hazaña de 2008, la única vez que un equipo ecuatoriano conquistó la Libertadores, mientras que el Verdão quiere ratificar su cartel de favorito continental.

La Fortaleza de la Casa Blanca Abre el Telón

El primer capítulo de esta intensa serie se escribirá en Quito, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, mundialmente conocido como la Casa Blanca. El partido de ida se disputará el jueves 23 de octubre y está programado para iniciar a las 19:30 (hora local).

Liga de Quito viene de eliminar al los brasileños Botafogo y Sao Paulo en octavos y cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. ARCHIVO / EXPRESO

Jugar en su casa, a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, representa una oportunidad de oro para los albos. El equipo que dirige el brasileño Tiago Nunes buscará obtener una ventaja significativa ante su afición, un resultado positivo que le permita viajar con tranquilidad a Brasil y mantener viva la ilusión de clasificar a su segunda final del certamen de Conmebol.

Precios de entradas para el Liga de Quito vs. Palmeiras

La alta demanda y la importancia del compromiso se reflejan en los precios de las entradas anunciados por Liga de Quito para el cotejo de ida. Los aficionados que deseen ser testigos de esta batalla podrán adquirir sus boletos exclusivamente a través del portal oficial liguista.com.ec.

Los valores se han establecido de la siguiente manera:

General en 46 dólares

Tribuna Oriental a 60 dólares

Tribuna Occidental a 66 dólares

Palcos a 110 dólares.

La definición en Brasil: Allianz Parque espera la vuelta

Tras el vibrante encuentro en Ecuador, la serie se trasladará a Sao Paulo para el partido de vuelta, donde se definirá quién obtendrá el pase a la final. El desenlace se jugará una semana después, el jueves 30 de octubre, en el imponente Allianz Parque, casa de Palmeiras.

Liga de Quito llega con el antecedente de ser un 'matagigantes' brasileño en esta edición, tras dejar en el camino a rivales de peso como Botafogo en octavos de final y São Paulo en cuartos.

Por su parte, Abel Ferreira, estratega de Palmeiras, tiene la misión de asegurar un resultado contundente en casa y ratificar el favoritismo que se le atribuye al equipo en el ámbito continental.

