Javier Aguirre, entrenador de México: “Ecuador nos llevará al límite”

El seleccionador de México resaltó la fortaleza de Ecuador, su rival en Guadalajara en partido amistoso rumbo al Mundial 2026

El seleccionador de México, Javier Aguirre, anticipó un partido “muy exigente” ante Ecuador, este martes 14 de octubre en el estadio Akron de Guadalajara (21:30, hora de Ecuador). El encuentro será una nueva oportunidad para que la Tricolor, dirigida por Sebastián Beccacece, afine su funcionamiento y mantenga vivas sus aspiraciones de llegar al bombo 2 del sorteo del Mundial 2026.

El técnico mexicano no escatimó elogios hacia el rival. “Ecuador hizo una eliminatoria espectacular. Es un equipo al que es muy complicado hacerle daño. Nos pondrá a prueba y nos llevará al límite para saber cómo estamos”, declaró Aguirre en conferencia de prensa.

El estratega, conocido como el Vasco, también destacó la labor de Beccacece al mando de la Tri. “Respeto mucho a Sebastián. Ha armado un grupo muy organizado y comprometido, con jugadores sumamente talentosos. Ha logrado que todas sus figuras corran y se entreguen en todos los sectores del campo”, añadió.

El duelo promete ser una prueba de alto nivel para ambas selecciones, en uno de los escenarios que albergará partidos del Mundial 2026.

La selección mexicana atraviesa un momento de autocrítica. El sábado 11 de octubre cayó 4-0 frente a Colombia, una derrota que generó fuertes cuestionamientos. Aguirre no esquivó la responsabilidad y habló de la necesidad de fortalecer el carácter de sus dirigidos.

“Estos son juegos con ambiente mundialista. Todo el país está pendiente de la selección, más hoy con las redes sociales. Es el mejor escenario, pese a la derrota”, explicó.

El técnico insistió en que sus jugadores deben aprender a convivir con la presión: “Si no hacen bien lo que se les pide no tienen espacio para estar aquí. Están expuestos y, si no pueden soportarlo, entonces no están listos para esta responsabilidad”, afirmó.

Aguirre, con amplia trayectoria en selecciones y clubes, recordó que la crítica es parte inherente del fútbol: “Las peticiones de renuncia son parte del oficio. Le pasa a Miguel Herrera, a Luis Fernando Tena o al ‘Cholo’ Simeone. En esta profesión hay que tener fortaleza mental para resistir la presión”, sentenció.

Ecuador busca ritmo y puntos para el ranking FIFA

Enner Valencia (c) comandó el ataque de la Tricolor y abrió el marcador ante Estados Unidos. Carlos Ramírez / EFE

Por su parte, Ecuador llega de empatar 1-1 frente a Estados Unidos en Austin, en el primer amistoso de esta fecha FIFA. El cuerpo técnico valoró el rendimiento del grupo, aunque Beccacece dejó claro que aún hay aspectos por ajustar en la generación de juego y definición.

El duelo ante México adquiere una relevancia especial porque los puntos sumados influirán en el ranking FIFA, determinante para el sorteo del Mundial 2026. La Tricolor actualmente se ubica dentro del bombo 2, pero necesita mantener resultados positivos para no ser superada por selecciones cercanas en la clasificación, como Austria o Australia.

Datos del partido

Fecha: Martes 14 de octubre de 2025

Hora: 21:30 (de Ecuador)

Estadio: Akron, Guadalajara

Transmisión: El Canal del Fútbol y Zapping (en directo) / Teleamazonas (diferido, 23:30)

