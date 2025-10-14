Ecuador vs. México: hora y cómo ver en vivo el partido amistoso para el Mundial 2026

La Tricolor enfrenta a México en el estadio Akron este martes 14 de octubre, en el segundo partido de preparación al Mundial

Enner Valencia (d) es el goleador de la Tricolor y será titular ante México.

Ecuador visita a México, este martes 14 de octubre, en Guadalajara para disputar su segundo amistoso de la fecha FIFA de octubre. El duelo se jugará en el estadio Akron desde las 21:30 (hora de Ecuador). La Tricolor buscará cerrar con buen sabor un bloque de preparación que comenzó con un empate 1-1 ante Estados Unidos.

Más allá del resultado, este encuentro tiene un valor estratégico: Ecuador pelea por entrar al bombo 2 del sorteo del Mundial 2026, una meta que condiciona las decisiones tácticas y la planificación del cuerpo técnico.

El partido frente a Estados Unidos dejó sensaciones mixtas. Ecuador logró empatar, pero su funcionamiento colectivo aún deja dudas. Lo positivo fue que Enner Valencia volvió a marcar y se mantiene como el referente ofensivo del equipo.

El técnico Sebastián Beccacece deberá mejorar la generación de juego y la definición, fortalecer el bloque medio y ensayar variantes ofensivas para no depender solo de un goleador.

Por su parte, México llega golpeado. En su amistoso anterior cayó 4-0 ante Colombia, un resultado que encendió críticas a su defensa y a su falta de creatividad ofensiva. La selección local buscará recomponer su imagen ante su afición en Guadalajara.

El partido Ecuador vs México podrá verse en vivo por El Canal del Fútbol y Zapping, y en diferido por Teleamazonas a las 23:30.

Datos del partido Ecuador vs. México

Fecha: Martes 14 de octubre

Hora: 21:30 (hora de Ecuador)

Estadio: Akron de Guadalajara

Transmisión: El Canal del Fútbol y Zapping (en vivo); Teleamazonas (diferido, 23:30)

