Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Ecuador vs. México, partido amistoso, Mundial 2026, hora, fecha, dónde ver, en vivo
Enner Valencia (d) es el goleador de la Tricolor y será titular ante México.@LaTri

Ecuador vs. México: hora y cómo ver en vivo el partido amistoso para el Mundial 2026

La Tricolor enfrenta a México en el estadio Akron este martes 14 de octubre, en el segundo partido de preparación al Mundial

Ecuador visita a México, este martes 14 de octubre, en Guadalajara para disputar su segundo amistoso de la fecha FIFA de octubre. El duelo se jugará en el estadio Akron desde las 21:30 (hora de Ecuador). La Tricolor buscará cerrar con buen sabor un bloque de preparación que comenzó con un empate 1-1 ante Estados Unidos.

Te invitamos a leer: Universidad Católica eliminó a Independiente del Valle de la Copa Ecuador 2025

Más allá del resultado, este encuentro tiene un valor estratégico: Ecuador pelea por entrar al bombo 2 del sorteo del Mundial 2026, una meta que condiciona las decisiones tácticas y la planificación del cuerpo técnico.

El partido frente a Estados Unidos dejó sensaciones mixtas. Ecuador logró empatar, pero su funcionamiento colectivo aún deja dudas. Lo positivo fue que Enner Valencia volvió a marcar y se mantiene como el referente ofensivo del equipo.

El técnico Sebastián Beccacece deberá mejorar la generación de juego y la definición, fortalecer el bloque medio y ensayar variantes ofensivas para no depender solo de un goleador.

Por su parte, México llega golpeado. En su amistoso anterior cayó 4-0 ante Colombia, un resultado que encendió críticas a su defensa y a su falta de creatividad ofensiva. La selección local buscará recomponer su imagen ante su afición en Guadalajara.

El partido Ecuador vs México podrá verse en vivo por El Canal del Fútbol y Zapping, y en diferido por Teleamazonas a las 23:30.

Datos del partido Ecuador vs. México

  • Fecha: Martes 14 de octubre

  • Hora: 21:30 (hora de Ecuador)

  • Estadio: Akron de Guadalajara

  • Transmisión: El Canal del Fútbol y Zapping (en vivo); Teleamazonas (diferido, 23:30)

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Fuerzas Armadas: llamado a reservistas para reentrenamiento hasta el 14 de noviembre

  2. Nuevo sistema de ingreso a Europa aplica a ecuatorianos: lo que necesitas saber

  3. Bono Incentivo Emprende: ¿Qué pasa si no uso el dinero para mi emprendimiento?

  4. ¿Por qué hay gente que ordena billetes de menor a mayor y qué explica la psicología?

  5. Estas son las firmas proveedoras hospitalarias de Ecuador que indaga el FBI

LO MÁS VISTO

  1. EE.UU. revisa las fortunas de 33 proveedores hospitalarios de Ecuador

  2. Bono Incentivo Emprende: lo que debes saber sobre la justificación del uso del dinero

  3. El insólito hallazgo que realizó el Municipio en vía a la costa tras el incendio

  4. Paro nacional en Ecuador: revisa el estado de las vías en tiempo real

  5. Feriados en Ecuador: estas son las próximas fechas de descanso

Te recomendamos