Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

El seleccionador del equipo nacional masculino de fútbol de Ecuador, el español Félix Sánchez Bas, fue registrado este sábado, 22 de junio, durante un partido contra Venezuela por el grupo B de la Copa América, en el Levi's Stadium de Santa Clara (Califor
Félix Sánchez Bas dirigió la selección durante la primera parte de las eliminatorias sudamericanas y la Copa América 2024.efe

Félix Sánchez Bas sin equipo: ¿Podría volver a la Tri?

El ex director técnico de la selección ecuatoriana fue despedido de su ultimo equipo por malos resultados

  • Paul Ayala

Félix Sánchez Bas, el ex DT de la Tri, fue despedido del Al-Sadd de Qatar por malos resultados. El técnico español se encontraba desde julio del 2024 en Medio Oriente, cuando firmó un contrato con el Al-Sadd, poco después de ser destituido del cargo de seleccionador de Ecuador donde apenas ganó 3 partidos, empató 2 y perdió 1. 

RELACIONADAS

En la Tri, Sánchez Bas fue despedido después de la Copa América 2024, donde el equipo clasificó a cuartos de final como segunda de su grupo, con 1 victoria, 1 empate y 1 derrota, y perdió en penales ante Argentina, luego de empatar 1-1 en el tiempo regular.

Te puede interesar: Cuándo y dónde comprar la camiseta del FC Barcelona en colaboración con Ed Sheeran

En el Al-Sadd, al técnico español no le fue tan bien. Cuando llegó, en su primera temporada, ganó la Liga de Qatar y la Copa de Qatar

En la Champions League asiática, el equipo avanzó hasta los cuartos de final, cumpliendo con una temporada decente en cuanto a números, ya que ganó 26 partidos, empató 5 y perdió 9.

¿Su despido podría hacerlo volver a la selección ecuatoriana?

Félix Sánchez
Félix Sánchez Bas dirigió su ultimo partido con Ecuador en los cuartos de final de la Copa América 2024 contra Argentina.Efe
Ecuador

¿Cuándo se actualiza el Ranking FIFA? Ecuador busca un lugar en el Bombo 2

Leer más

En la temporada 2025-26, el arranque del Al-Sadd no fue el esperado. Sánchez Bas dejó a su equipo en el séptimo lugar de la Qatar Stars League y séptimo en la AFC Champions League. Su mal inicio de temporada se demuestró en los números, porque el técnico español solamente ganó 2 partidos, empató 5 y perdió 4.

Te puede interesar: "Emelec fue el chivo expiatorio": Jorge Guzmán responde a las sanciones de LigaPro

El despido lo deja libre, con la posibilidad de negociar e incorporarse a cualquier equipo o selección, algo que despertó los rumores de hinchas y detractores en redes sociales que mencionan un posible regreso a La Tri.

Por el momento, el entrenador argentino Sebastián Beccacece sigue al mando de la selección de Ecuador, pese a los malos partidos y comentarios recibidos. El técnico rosarino y la FEF piensan mantenerse juntos en la selección nacional, por lo menos, hasta la Copa del Mundo 2026.

La curiosa reacción de Gonzalo Plata por el despido de Félix Sánchez Bas

Lionel Messi
Gonzalo Plata no gozó de muchos minutos en la selección cuando Félix Sánchez Bas se encargó de ella.archivo

Gonzalo Plata apareció en redes sociales luego de que se anuncie que Sánchez Bas no dirigirá más el Al-Sadd y puso una curiosa respuesta que aclara un poco el panorama de la relación que tenía Plata con el DT español. Todo esto a raíz del incidente en donde se vieron envueltos el extremo ecuatoriano, junto a Kendry Paez y Robert Arboleda.

Gonzalo Plata solo estuvo convocado para los dos primeros partidos de Ecuador en las eliminatorias para el Mundial 2026. El jugador de Flamengo fue titular contra Argentina el primer partido de la eliminatoria, y el segundo partido, contra Uruguay, lo vio sentado en la banca de alternantes.

Además, no fue llamado por la selección para la Copa América 2024, lo que podría sumarle a las sospechas de una mala relación entre el técnico y el jugador.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Explosión en Guayaquil: estos son los daños que encontró Segura EP en los edificios

  2. "Hay temor de hacer el ridículo en el Mundial": el análisis de exjugadores de Ecuador

  3. Uruguay se prepara para legalizar la eutanasia tras años de debate

  4. Tribunal peruano rechaza impedimento de salida del país a Dina Boluarte

  5. Trump respalda a Milei, pero condiciona ayuda millonaria a su supervivencia política

LO MÁS VISTO

  1. ‘Torenza’: el país que nunca existió y la viajera del tiempo que engañó a internet

  2. Bono Incentivo Emprende: ¿Qué pasa si no uso el dinero para mi emprendimiento?

  3. Pabel Muñoz se pronunció sobre posible toma de Quito y lanzó propuesta a Noboa

  4. Mujer de Torenza: cómo nació la leyenda del país inexistente

  5. Bono Incentivo Emprende: lo que debes saber sobre la justificación del uso del dinero

Te recomendamos