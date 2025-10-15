Félix Sánchez Bas sin equipo: ¿Podría volver a la Tri?

El ex director técnico de la selección ecuatoriana fue despedido de su ultimo equipo por malos resultados

Félix Sánchez Bas dirigió la selección durante la primera parte de las eliminatorias sudamericanas y la Copa América 2024.

Félix Sánchez Bas, el ex DT de la Tri, fue despedido del Al-Sadd de Qatar por malos resultados. El técnico español se encontraba desde julio del 2024 en Medio Oriente, cuando firmó un contrato con el Al-Sadd, poco después de ser destituido del cargo de seleccionador de Ecuador donde apenas ganó 3 partidos, empató 2 y perdió 1.

En la Tri, Sánchez Bas fue despedido después de la Copa América 2024, donde el equipo clasificó a cuartos de final como segunda de su grupo, con 1 victoria, 1 empate y 1 derrota, y perdió en penales ante Argentina, luego de empatar 1-1 en el tiempo regular.

En el Al-Sadd, al técnico español no le fue tan bien. Cuando llegó, en su primera temporada, ganó la Liga de Qatar y la Copa de Qatar.

En la Champions League asiática, el equipo avanzó hasta los cuartos de final, cumpliendo con una temporada decente en cuanto a números, ya que ganó 26 partidos, empató 5 y perdió 9.

Al-Sadd Club's management and head coach Felix Sanchez have mutually agreed to terminate the contract between the two parties. Assistant coach Sergio Alegre will assume responsibility for training the team starting today until a new coaching staff is appointed.#AlSadd | #السد pic.twitter.com/LjZWtRgaA5 — 🏆 #81 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) October 15, 2025

¿Su despido podría hacerlo volver a la selección ecuatoriana?

Félix Sánchez Bas dirigió su ultimo partido con Ecuador en los cuartos de final de la Copa América 2024 contra Argentina. Efe

En la temporada 2025-26, el arranque del Al-Sadd no fue el esperado. Sánchez Bas dejó a su equipo en el séptimo lugar de la Qatar Stars League y séptimo en la AFC Champions League. Su mal inicio de temporada se demuestró en los números, porque el técnico español solamente ganó 2 partidos, empató 5 y perdió 4.

El despido lo deja libre, con la posibilidad de negociar e incorporarse a cualquier equipo o selección, algo que despertó los rumores de hinchas y detractores en redes sociales que mencionan un posible regreso a La Tri.

Por el momento, el entrenador argentino Sebastián Beccacece sigue al mando de la selección de Ecuador, pese a los malos partidos y comentarios recibidos. El técnico rosarino y la FEF piensan mantenerse juntos en la selección nacional, por lo menos, hasta la Copa del Mundo 2026.

La curiosa reacción de Gonzalo Plata por el despido de Félix Sánchez Bas

Gonzalo Plata no gozó de muchos minutos en la selección cuando Félix Sánchez Bas se encargó de ella. archivo

Gonzalo Plata apareció en redes sociales luego de que se anuncie que Sánchez Bas no dirigirá más el Al-Sadd y puso una curiosa respuesta que aclara un poco el panorama de la relación que tenía Plata con el DT español. Todo esto a raíz del incidente en donde se vieron envueltos el extremo ecuatoriano, junto a Kendry Paez y Robert Arboleda.

Gonzalo Plata aplaude la salida de Félix Sánchez Bas de Al Sadd. pic.twitter.com/UJbflKlEtR — Joaquín Saavedra (@joacosaavedraq) October 15, 2025

Gonzalo Plata solo estuvo convocado para los dos primeros partidos de Ecuador en las eliminatorias para el Mundial 2026. El jugador de Flamengo fue titular contra Argentina el primer partido de la eliminatoria, y el segundo partido, contra Uruguay, lo vio sentado en la banca de alternantes.

Además, no fue llamado por la selección para la Copa América 2024, lo que podría sumarle a las sospechas de una mala relación entre el técnico y el jugador.

