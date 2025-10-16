Bryan ‘El Cuco’ Angulo resultó herido en un ataque armado en Portoviejo

El jugador fue atacado cuando llegaba al estadio Reales Tamarindos para entrenar con Liga de Portoviejo

Durante la mañana de este jueves 16 de octubre el futbolista Brian ‘El Cuco’ Angulo, jugador de Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo (LDUP), sufrió un ataque armado en circunstancias que todavía se encuentran bajo investigación.

RELACIONADAS Abdalá Bucaram causa revuelo por su defensa a Sebastián Beccacece y recibe críticas

De acuerdo con versiones preliminares, Angulo se disponía a ingresar al estadio Reales Tamarindos para cumplir con el entrenamiento matutino del club, previo al partido programado para este viernes frente a Búhos ULVR, cuando fue sorprendido por un individuo que abrió fuego en su contra.

Angulo se disponía a ingresar al estadio Reales Tamarindos cuando fue sorprendido por un individuo que abrió fuego en su contra. Alejandro Giler

Compañeros de equipo y allegados socorrieron de inmediato al jugador, trasladándolo a una casa de salud, donde permanece internado bajo observación médica. Fuentes policiales confirmaron que un sospechoso fue aprehendido y se encuentra bajo investigación por su presunta participación en el ataque.

Trayectoria del futbolista

Brian Angulo, conocido por su destacada carrera deportiva, ha militado en clubes como Mushuc Runa, Emelec y Cruz Azul de México, entre otros. Este año se incorporó a Liga de Portoviejo, equipo que busca el ascenso a la Serie B del fútbol ecuatoriano.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.