Bryan Angulo fue herido en ataque armado: esto se sabe de su estado de salud

El futbolista ecuatoriano Brayan Angulo fue baleado este jueves 16 de octubre en Portoviejo

La mañana del jueves 16 de octubre de 2025 se tiñó de tragedia para el fútbol ecuatoriano, luego de conocerse que Bryan ‘Cuco’ Angulo, actual jugador de Liga de Portoviejo, fue víctima de un ataque armado en las inmediaciones del estadio Reales Tamarindos, en Portoviejo.

El ataque armado cerca del estadio Reales Tamarindos

El atentado se produjo cuando varios futbolistas del equipo manabita se trasladaban en un vehículo rumbo al entrenamiento previo al partido de vuelta ante Búhos ULVR, programado para este viernes 17 de octubre en Guayaquil.

Sujetos armados interceptaron el auto y abrieron fuego, dejando a Angulo herido por impactos de bala.

Bryan Angulo (d) fue asistido de inmediato en el lugar. cortesia

Estado de salud de Brayan Angulo tras recibir impactos de bala

Tras el ataque, el jugador recibió atención médica inmediata gracias a la rápida acción de sus compañeros y los servicios de emergencia.

En un comunicado oficial firmado por Mónica Zamora Hernández, presidenta de Liga de Portoviejo, se confirmó que el estado de salud de Bryan Angulo es estable.

“Gracias a la oportuna atención médica y el apoyo de sus compañeros, podemos confirmar que su estado de salud es estable”, señala el comunicado.

Liga de Portoviejo se preparaba para el duelo ante Búhos ULVR

El atentado se da en un momento clave para Liga de Portoviejo, que se encuentra disputando los dieciseisavos de final del torneo de ascenso.

En el partido de ida, el equipo manabita logró una ajustada victoria 2-1 frente a Búhos ULVR, por lo que el compromiso de vuelta se perfilaba como un duelo decisivo para seguir en carrera hacia la Serie B del fútbol ecuatoriano.

