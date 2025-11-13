Inés Manzano sorprende al alcalde de Guayaquil con un regalo del río Daule

La ministra llevó al Municipio un frasco con agua tomada del Daule. Ambos mantienen un cruce de declaraciones

La polémica por el agua en Guayaquil continúa. Esta vez, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, acudió al Municipio de Guayaquil para entregarle un peculiar regalo al alcalde Aquiles Álvarez, con quien ha mantenido un enfrentamiento público en los últimos días.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Manzano aparece mostrando un recipiente con líquido, que, según explicó, fue tomado de las descargas que llegan al río Daule, principal fuente de agua potable para la ciudad.

“Vine con un regalito para el alcalde. Esta agua la sacamos de las descargas que supuestamente son buenas, prístinas y puras que van al río Daule”, dijo la ministra en el video.

Manzano aseguró que los monitoreos y análisis de calidad del agua continuarán de manera permanente.

Aquiles Álvarez a Manzano: "Ella es especialista en perseguir"

Durante su enlace radial del miércoles 12 de noviembre, el alcalde Aquiles Álvarez arremetió contra la funcionaria, acusándola de “perseguir” y de no responder sobre temas como el caso Progen.

“Ella es especialista en perseguir, pero cuando le tocan temas que debería contestar no dice nada. Este gobierno aplica un modelo centralista”, señaló Álvarez.

Posteriormente, la ministra visitó la planta de tratamiento La Toma, donde reiteró que el río Daule “tiene exceso de coliformes fecales y aluminio”, e hizo un llamado a la población a no consumir agua del grifo sin hervirla previamente.

“Está grave la salud del río y necesitamos salvaguardar la única fuente de agua potable para los guayaquileños”, enfatizó Manzano.

En su cuenta de X, Manzano compartió un video en torno a su visita. "Tomando muestras de uno de los canales de descargas de la planta de tratamiento de agua potable, que va al Río Daule", se lee en la descripción.

