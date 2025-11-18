Policía incauta armas, droga y vehículos robados en operativos en cuatro provincias

La Policía Nacional ejecutó una serie de operativos simultáneos en Manabí, Guayas, Bolívar y El Oro

La Policía Nacional ejecutó una serie de operativos simultáneos en Manabí, Guayas, Bolívar y El Oro.

La Policía Nacional ejecutó este 18 de noviembre una serie de operativos simultáneos en Manabí, Guayas, Bolívar y El Oro, que derivaron en la aprehensión de cinco presuntos integrantes de los grupos delictivos Águilas y Choneros. Las intervenciones formaron parte de acciones coordinadas contra el tráfico de drogas, el robo de vehículos y el porte ilegal de armas.

(Te puede interesar: Operativo ‘Hierba Buena’ desarticula centro de acopio de droga en el norte de Quito)

De acuerdo con información policial, los procedimientos se desarrollaron en zonas urbanas y rurales de las cuatro provincias, donde equipos de inteligencia y unidades tácticas realizaron allanamientos y controles dirigidos a estructuras dedicadas a actividades ilícitas. Los detenidos fueron trasladados para la audiencia de formulación de cargos.

Entre los resultados obtenidos consta la incautación de nueve armas de fuego y 155 municiones, así como seis teléfonos celulares presuntamente utilizados para coordinar actividades criminales. También se recuperaron tres vehículos y cuatro motocicletas reportados como robados.

RELACIONADAS Noboa activa rebaja tributaria para empresas que donen a Fuerzas Armadas y Policía

Entre los resultados consta la incautación de nueve armas de fuego y 155 municiones, así como seis teléfonos celulares. Cortesía

En el ámbito antidrogas, los agentes decomisaron 374 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización, cuyo tipo específico no fue detallado, pero que, según estimaciones preliminares, estaban destinadas al tráfico interno y posiblemente a redes de distribución regional. Durante los operativos también se hallaron 6.800 dólares en efectivo.

Las autoridades señalaron que estos resultados forman parte de una estrategia sostenida para desarticular células operativas vinculadas al crimen organizado en distintas provincias del país. Los cinco detenidos permanecerán bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

ARMAS DE FUEGO, DROGAS, VEHÍCULOS ROBADOS Y DINERO EN EFECTIVO INCAUTADOS EN OPERATIVOS EN 4 PROVINCIAS.



En Manabí, Guayas, Bolívar y El Oro; la Policía Nacional ejecutó operativos simultáneos donde 05 delincuentes de las Águilas y Choneros fueron aprehendidos y serán puestos a… pic.twitter.com/9cG2ZvbQco — John Reimberg (@JohnReimberg) November 18, 2025

Estado de excepción sigue vigente en 5 provincias

El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 202 el 4 de noviembre de 2025, declarando un nuevo estado de excepción en cinco provincias y tres cantones del país. La decisión se fundamenta en los artículos 164 y 165 de la Constitución, que facultan al Ejecutivo a restringir derechos y movilizar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público.

(Te invitamos a leer: Estado de excepción sigue vigente en Ecuador: 5 provincias y 3 cantones afectados)

Desarticulan red de extorsión a transportistas en Durán: capturan 15 sospechosos Leer más

La medida responde a la grave conmoción interna generada por el accionar de grupos criminales organizados que disputan el control territorial en la Costa y parte de la Sierra. Según el decreto, el estado de excepción tendrá una vigencia de 60 días y busca enfrentar la escalada de violencia registrada en octubre y noviembre.

Las provincias afectadas son Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena y Los Ríos, mientras que los cantones bajo control especial son La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar). Según el documento oficial, la decisión se fundamenta en los artículos 164 y 165 de la Constitución, que facultan al Ejecutivo a restringir derechos y movilizar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ