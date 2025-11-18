Noboa activa rebaja tributaria para empresas que donen a Fuerzas Armadas y Policía

La ley abre la puerta para que personas y empresas realicen aportes en bienes muebles e inmuebles, equipamiento o suministros

Daniel Noboa emitió el reglamento general de la Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió el 17 de noviembre el reglamento general de la Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, normativa que habilita la rebaja del impuesto a la renta a cambio de donaciones destinadas a equipar a las instituciones de seguridad.

(Te invitamos a leer: Al menos cinco cambios urgen al Gobierno de Ecuador tras la consulta popular)

La ley, aprobada por la Asamblea Nacional en octubre con el carácter de “económico-urgente”, abrió la puerta para que personas y empresas realicen aportes en bienes muebles e inmuebles, equipamiento o suministros. El nuevo reglamento detalla el procedimiento para acceder a ese beneficio tributario y establece los límites para las contribuciones.

Entre las disposiciones figura la creación de un Comité de Calificación y Certificación, encargado de coordinar las donaciones y verificar que cumplan los requisitos para aplicar a la deducción fiscal. Además, el Servicio de Rentas Internas, junto con las entidades de seguridad, definirá el monto anual máximo que podrán recibir las fuerzas del orden bajo este mecanismo. El beneficio regirá desde el ejercicio fiscal 2025, una vez que el decreto sea publicado en el Registro Oficial.

La ley, aprobada abrió la puerta para que personas y empresas realicen aportes en bienes muebles e inmuebles. Cortesía

El Gobierno ha señalado este esquema de aportes como uno de los instrumentos para reforzar las capacidades operativas de policías y militares en medio del aumento de la violencia criminal. Ecuador mantiene las tasas de homicidios más altas de la región, pese a que desde hace casi dos años rige la estrategia de “conflicto armado interno” impulsada por Noboa, que clasifica a las bandas criminales como grupos terroristas.

La emisión del reglamento se produjo pocas horas después de que los ecuatorianos rechazaran en referéndum la propuesta del Ejecutivo para permitir el retorno de bases militares extranjeras al país, una iniciativa que buscaba fortalecer la cooperación en seguridad frente al avance del crimen organizado.

Sexta ley urgente de Daniel Noboa

La nueva iniciativa del Ejecutivo, según informó la Presidencia, busca establecer un régimen de incentivos tributarios y de facilitación de donaciones a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. "Estas donaciones contribuirán en el cumplimiento de sus labores constitucionales, mediante la modernización de equipamiento e insumos para la ejecución de actividades por la seguridad de la ciudadanía en sectores estratégicos", señala el comunicado.

(Te puede interesar: ¿Depuración en Policía y FF.AA.? Esto dice ley urgente de Economías Criminales)

Al menos cinco cambios urgen al Gobierno de Ecuador tras la consulta popular Leer más

De acuerdo con la Presidencia, las donaciones podrán consistir en bienes muebles o inmuebles, equipamiento o suministros nuevos, siempre en condiciones óptimas para su uso.

En el caso de los contribuyentes nacionales, se prevé una rebaja en el impuesto a la renta causado en el respectivo periodo fiscal, conforme a las condiciones, límites y procedimientos establecidos en la ley y su reglamento. Este nuevo proyecto, recalca el comunicado, busca insistir en el fortalecimiento de la fuerza pública, pese "a que existen actores políticos que obstaculizan el fortalecimiento de las fuerzas del orden (...)".

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ