Aeropuerto de Quito: detectan droga oculta en ropa mojada dentro de una maleta

Las pruebas químicas confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína

Un ciudadano de nacionalidad griega fue detenido en el aeropuerto.

Un operativo antidrogas en el aeropuerto de Quito, ubucado en Tababela, terminó con la incautación de más de 20 kilos de cocaína ocultos en ropa húmeda dentro de una maleta que tenía como destino Ámsterdam.

La Policía informó que el 19 de noviembre de 2025, durante una revisión rutinaria en el túnel de equipajes, Pico, un can de la Unidad Nacional Canina, se detuvo frente a una maleta que salía en un vuelo con destino final a Ámsterdam.

Su alerta fue clave para que los agentes de la Unidad Nacional de Investigación de Puertos y Aeropuertos iniciaran una verificación más exhaustiva.

Dentro del equipaje encontraron varias prendas húmedas e impregnadas con una sustancia sospechosa. Las pruebas químicas confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 20 kilos y 162 gramos.

Un ciudadano extranjero detenido

Los agentes identificaron al pasajero dueño de la maleta, un ciudadano de nacionalidad griega, quien fue detenido en ese mismo momento y puesto a órdenes de las autoridades judiciales para que enfrente el proceso correspondiente.

Según estimaciones policiales, el cargamento tenía un valor aproximado de $ 45.868 en el mercado local, pero al llegar a Europa su precio habría ascendido a más de $ 942.000, equivalente a unas 201.620 dosis.

En otro operativo denominado 'Operación Géminis 2' permitió la detención de dos hombres vinculados a la comercialización de sustancias ilícitas en el sector de La Bota, en el norte de Quito.

Durante los controles, las autoridades incautaron 659 dosis de alcaloides, que estaban listas para su venta en el sector.

