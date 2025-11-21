Deslave en Pintag deja sin agua a tres parroquias del valle de Los Chillos

Las parroquias Alangasí, La Merced y Pintag se quedaron sin el servicio de agua potable

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada de este 21 de noviembre de 2025 provocaron un deslave que afectó la tubería Cariyacu, en el sector de Pintag, al sureste de Quito. El colapso de este sistema obligó a suspender temporalmente el servicio de agua potable en amplias zonas de las parroquias Alangasí, La Merced y Pintag.

Según informó la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), equipos técnicos y operativos se desplegaron desde primeras horas del día para evaluar los daños y comenzar las labores de reparación.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano activó un Puesto de Control Unificado en la Casa Somos de Alangasí, con la presencia de todas las instituciones involucradas.

Sectores afectados por la suspensión del servicio

Alangasí: San Francisco de Alpahuma, La Concepción, Betania, Centro Poblado, San Juan Loma, Angamarca, El Tingo, Ushimana y Playa Chica.

La Merced: La Floresta, Centro Poblado, La Cocha, San Marcos, Curiquingue, 4 de Octubre, Virgen de Lourdes y Barrios Altos.

Pintag: Santa Teresa, Villaflora, Alofico, San Vicente, Redondel de Pintag y San Elías.

Abastecimiento mediante tanqueros

Para garantizar el suministro de agua durante la emergencia, Epmaps dispuso 11 tanqueros, distribuidos de la siguiente manera: Cuatro para Alangasí y el mismo número para La Merced, y tres para Pintag.

Los vehículos ya realizan recorridos de carga y distribución en los puntos más afectados, en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) parroquiales.

La instalación del Puesto de Control Unificado permite centralizar las acciones de respuesta, seguimiento y asistencia a la comunidad mientras avanza la reparación de la tubería afectada, detalló el Municipio.

Epmaps continuará informando sobre los avances de los trabajos y los horarios de distribución de tanqueros en cada parroquia.

🚨 #Activados24Siete | Activamos de inmediato la distribución de agua.



🚚 Tanqueros recorren los sectores de Alangasí, La Merced y Píntag, llevando agua a las comunidades.



📍 La entrega se coordina desde el Puesto de Control Unificado instalado junto al COE Metropolitano y los… pic.twitter.com/Wgas831Go2 — Epmaps - Agua de Quito (@aguadequito) November 21, 2025

