  Quito

Vallas Quito
En vallas de cinco sectores de Quito se colocó el mensaje de seguridad vial.Foto: cortesía / Municipio de Quito

Vallas con alertas de seguridad vial llegan a Quito, pero generan cuestionamientos

Mensajes como "la velocidad mata, cada vida cuenta" y "baja la velocidad" se colocaron en las vallas

Como parte de la estrategia para prevenir siniestros de tránsito en Quito, en vallas publicitarias se colocaron advertencias como: "La velocidad mata, cada vida cuenta" y "Baja la velocidad".

El Municipio ha destacado que la iniciativa surge gracias a la ordenanza de publicidad exterior aprobada recientemente por el Concejo Metropolitano. 

Ruta Viva siniestro

Los siniestros de tránsito no dan tregua

La normativa dispone a los anunciantes a ceder espacios cada 30 minutos para difundir campañas ciudadanas. Con ello, el Municipio busca sumar un canal más para recordar a conductores y peatones que reducir la velocidad puede evitar tragedias en una ciudad donde el exceso de velocidad figura entre las principales causas de siniestros.

Los puntos donde ya se ven los mensajes

Las vallas con contenido preventivo ya funcionan en intersecciones con alto flujo vehicular:

  • Prensa y Leonardo Da Vinci

  • Geovanni Calles y Palermo

  • 6 de Diciembre y Granados

  • Eloy Alfaro y 6 de Diciembre

  • Queseras del Medio y 12 de Octubre

De acuerdco con el Cabildo, en los próximos días se prevé ampliar la campaña a más sitios, especialmente en corredores donde una reducción de velocidad podría tener impacto directo en la siniestralidad.

Críticas: ¿prevención o distracción?

Aunque la iniciativa ha sido presentada como una herramienta para salvar vidas, no todos están convencidos. En redes sociales se cuestionó la efectividad, y la seguridad, de usar vallas, especialmente lumínicas, para prevenir siniestros.

El urbanista Esteban Najas ironizó en su cuenta de X: “Quito inaugura vallas LED para ‘evitar’ siniestros… pidiendo que miremos una pantalla mientras manejamos. En Ecuador, el 56,8% de los accidentes ocurren por falta de atención del conductor”.

RELACIONADAS

María Elena Rodríguez también criticó la medida: “Al Municipio se le ocurre ‘promocionar la seguridad vial’ con vallas lumínicas que generan distracción, menor capacidad de reacción y bloqueo del control visual”.

Para el Municipio, en cambio, estas vallas buscan reforzar un mensaje que no pierde vigencia: conducir con responsabilidad. La idea es recordar, incluso en medio del tráfico, que bajar la velocidad puede ser la diferencia entre volver a casa o convertirse en una cifra más de siniestros.

