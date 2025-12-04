El 85% de las muertes violentas proviene del crimen organizado, según Reimberg

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que el Gobierno ha ejecutado “los mayores golpes a la criminalidad organizada”.

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que el Gobierno ha ejecutado “los mayores golpes a la criminalidad organizada” en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país. En entrevista con Teleamazonas, aseguró que las operaciones policiales han permitido la captura de “los delincuentes más peligrosos” y la desarticulación de redes logísticas y económicas de grupos delictivos.

Reimberg señaló que, como parte de estas acciones, se han incautado más de 515 toneladas de droga, una cifra que, según dijo, representa una afectación superior a $9.000 millones para las organizaciones criminales.

Sobre el incremento de muertes violentas, el ministro sostuvo que más del 85% de las víctimas registradas corresponden a integrantes de estructuras delictivas, lo que atribuyó a disputas internas y a las intervenciones policiales contra estas bandas.

El ministro del Interior, John Reimberg, publicó esta imagen sobre la cárcel del Encuentro. Cortesía: John Reimberg/ X.

Avances en las investigaciones de alias Pipo

En la entrevista también se refirió al avance de las investigaciones sobre alias ‘Pipo’, señalado como financista de la organización Los Lobos. Reimberg indicó que gran parte del funcionamiento de ese grupo delictivo “estaba bajo su mando” y destacó la relevancia de la información que pueda aportar a las autoridades.

El ministro aseguró que alias ‘Pipo’ enfrenta un proceso de extradición y no descartó que pueda ser trasladado a la Cárcel del Encuentro. Añadió que el objetivo del Gobierno es concretar su detención para que “pague por más de 400 muertes y por la muerte de Fernando Villavicencio”, crimen por el cual también es investigado.

La Fiscalía identifica a tres líderes de Los Lobos como responsables dentro de la organización que habría ordenado el asesinato de Fernando Villavicencio. Según la investigación, alias Pipo, Gordo Luis y Lobo Menor formaban parte de la cúpula que dispuso el crimen del entonces candidato presidencial, perpetrado el 9 de agosto de 2023 tras un mitin en el norte de Quito.

A un día de que concluya la instrucción fiscal, el Ministerio Público solicitó a la jueza del caso incorporar a Wilmer Chavarría Barré (Pipo), Luis Arboleda (Gordo Luis) y Ángel Esteban Aguilar (Lobo Menor). En su requerimiento, la fiscal Ana Hidalgo sostiene que los tres actuaron como jefes operativos del grupo criminal encargado de ejecutar el asesinato bajo la modalidad de sicariato.

