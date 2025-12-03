Del expediente Metástasis al magnicidio de Fernando Villavicencio: la ruta de Pipo

Con la mención de la cúpula de Los Lobos, Fiscalía busca 30 días más para ampliar la investigación

La Fiscalía ubica a tres cabecillas de Los Lobos en la trama del asesinato de Fernando Villavicencio. Señala a alias Pipo, Gordo Luis y Lobo Menor como parte de la estructura que ordenó el crimen del excandidato presidencial, el 9 de agosto de 2023, tras un mitin político en el norte de Quito.

Un día antes de que termine la instrucción fiscal, la Fiscalía pidió a la jueza del caso la vinculación de Wilmer Chavarría Barré (Pipo), Luis Arboleda (Gordo Luis) y Ángel Esteban Aguilar (Lobo Menor). En el escrito, la agente Ana Hidalgo afirma que los tres actuaron como mandos del grupo criminal que ejecutó el plan del asesinato, tipo sicariato.

Pipo permanece detenido en España desde el 16 de noviembre. Usó una identidad falsa, fingió su muerte en Ecuador y se sometió a cirugías para alterar su rostro. La Policía española lo capturó en Málaga durante la operación “Renacer”. La Fiscalía de Ecuador solicitó la cooperación internacional para obtener su versión dentro del expediente Villavicencio.

Gordo Luis está preso en Ecuador. Mientras que el paradero de Lobo Menor sigue sin establecerse. El testigo Marcelo Lasso (ahora a favor de los procesados) dijo Lobo Menor “estaba viviendo en México por todo el tema del narcotráfico con Trump, se asustó un poco y decidió irse para Turquía, porque en Turquía no hay extradición”.

Pipo ya era mencionado desde 2022 en los chats de Leandro Norero

Sin embargo, sobre Pipo ya hay varias menciones. En el caso Metástasis, por ejemplo, ya constaban referencias sobre Pipo. La testigo Mayra Salazar, quien cumplió su condena, afirmó en un chat que el cabecilla estaba vivo y en Europa. También sostuvo que el narcotraficante Leandro Norero lo ayudó a simular su muerte.

En otra conversación, del 8 de julio de 2022, Norero le informó a su esposa que Pipo se “portó bien” con él al enviarle audífonos a la cárcel. Ese diálogo evidenció su cercanía, ya que Norero también fingió su muerte en 2021.

Norero fue financista de Los Lobo, pero fue detenido en mayo de 2022. Ya en la cárcel, el prófugo Xavier Jordán le habría pedido “silenciar” a Villavicencio, después de que el periodista publicó en su cuenta de X la fotografía de la piscina de Miami, en la que expuso la relación entre Jordán y el entonces asambleísta Ronny Aleaga.

Norero murió asesinado en octubre de 2022 en la cárcel de Latacunga, traicionado por una facción de Los Lobos. Pipo habría asumido el mando de esa agrupación delictiva y, desde esa posición, habría autorizado el asesinato del candidato, según la línea de investigación que sigue la Fiscalía.

Herrera, el testigo de la Fiscalía, coincide con esa versión. Asegura que Pipo mantenía comunicación con Norero y que controlaba operaciones criminales desde el extranjero.

Aunque la vinculación que solicita la Fiscalía no implica un procesamiento automático, su vinculación abre una nueva fase para el caso. La institución debe sustentar su pedido de procesamiento ante la jueza, quien puede aceptarlo o rechazarlo.

Mayra Salazar le atribuyó a alias Pipo, en una conversación de WhatsApp, la muerte de tres capos ecuatorianos. Captura de pantalla

Sin embargo, no hay una garantía de que Pipo sea extraditado a Ecuador. Además, Estados Unidos podría pedir su extradición a España, debido a que el Departamento del Tesoro lo identificó como objetivo de alto valor en junio pasado. En ese informe, el Tesoro señaló que Los Lobos participan en tráfico de drogas, asesinatos por encargo y minería ilegal de oro, y que ofrecen seguridad al Cartel Jalisco Nueva Generación.

Si la jueza acepta la vinculación, la investigación se ampliará por 30 días. El expediente incluirá peritajes, comunicaciones y nuevos testimonios.

Patricio Rosero, abogado de Amanda y Tamia Villavicencio, explicó que el expediente ya incorpora informes forenses. Entre ellos consta el análisis de un dispositivo GPS que, según el testigo Ronal Herrera, se colocó en la caravana de Villavicencio para seguir sus desplazamientos. También existen audios y chats pendientes de analizar en Criminalística.

Jordán cambia de abogado

Xavier Jordán informó a la jueza que su defensor, Jesús Geovanny Naranjo Urgilés, dejó el patrocinio después de un allanamiento ejecutado el 28 de noviembre. Jordán afirmó que el operativo ocurrió pese a que Naranjo ejercía su defensa “de manera legal y ética”. Según él, el abogado le comunicó que debía apartarse del caso. La Fiscalía dirigió esta operación en el marco de una investigación nueva por posible asociación ilícita con el fin de producir un fraude procesal en el caso Villavicencio.

Defensa. El exministro José Serrano pidió en X que la Fiscalía que amplíe su línea de investigación hacia la mafia albanesa.

