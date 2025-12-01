Centro de Inteligencia de Ecuador duplica su presupuesto de gasto a $ 131 millones

Pese al gasto millonario, los procesos en el Sercop son mínimos. El uso de estos recursos es información que no es pública

El presupuesto del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) experimenta un drástico aumento. En 2025, el gasto operacional de la entidad, destinado al rubro “bienes y servicios de consumo” (grupo 530000), casi duplica la cifra ejecutada en el año anterior.

Las cifras oficiales, registradas en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF), revelan que el presupuesto total codificado del CIES asciende a 134,5 millones de dólares en 2025, un incremento cercano al 93 % respecto a los 69,8 millones de 2024. De este crecimiento, 131,1 millones se concentra, precisamente, en el gasto de funcionamiento.

La partida de bienes y servicios de consumo, eje central de la entidad, cubre la adquisición de tecnología, la contratación de consultorías especializadas, los servicios logísticos y los insumos operativos esenciales, como agua, luz e Internet, o los gastos de movilización, etc.

El Gobierno Nacional hizo una propuesta sobre el dinero que tendrán las Fuerzas Armadas del país para el próximo año. Esto como parte de la proforma presupuestaria enviada a la Asamblea Nacional.



El llamativo salto presupuestario del CIES entre 2023, 2024 y 2025

En años anteriores, el CIES manejó un patrón de gasto operativo estable, que se financió mediante la ampliación del presupuesto inicial.

En 2023, el presupuesto inicial fue de 22,08 millones de dólares, pero el codificado a diciembre alcanzó los 69,84 millones de dólares.

En 2024, el monto inicial total fue de 21,69 millones de dólares, cifra que, tras las modificaciones presupuestarias, se elevó a 69,80 millones de dólares.

Para este año, el monto total codificado da el salto más voluminoso. Solo el rubro de bienes y servicios de consumo pasó a una codificación de 131,14 millones de dólares. La entidad devengó 124,02 millones de dólares hasta octubre.

Existe falta de transparencia de los recursos públicos destinados al CIES

La necesidad de ampliar las partidas iniciales con cifras millonarias plantea la necesidad de mayor transparencia en el uso de los fondos públicos. Sin embargo, el CIES no ha explicado las razones del incremento ni los destinos de estos fondos.

Diario EXPRESO consultó a los asambleístas Inés Alarcón, Andrés Castillo (ADN), Jahiren Noriega (Revolución Ciudadana) y Mariana Yumbay (Pachakutik), integrantes de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, donde el CIES rinde cuentas. Los legisladores indicaron desconocer el detalle de este considerable aumento.

El CIES está a cargo de la inteligencia y contrainteligencia del Estado ecuatoriano. Fuerzas Armadas del Ecuador

Recursos no se reflejan en el Sercop: gastos reservados son una posibilidad

Aunque el gasto operacional es millonario, las adquisiciones visibles a través del portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) resultan menores en comparación con el volumen total.

Entre enero y octubre de 2025, el CIES concretó 38 contratos por 259.476 dólares. Estos gastos corresponden a servicios de limpieza, transporte de personal, contratación de pólizas de seguros para el mantenimiento de bienes inmuebles y la compra de resmas de papel.

Este volumen de compras públicas resulta menor al de 2024, cuando la entidad hizo 48 adquisiciones por 353.000 dólares. En 2023, la entidad tuvo un gasto aún mayor en estas compras públicas menores, pues alcanzó los 598.898 dólares. La gran diferencia entre las compras públicas visibles y el presupuesto codificado sugiere que los fondos más cuantiosos se destinan a contratos sensibles o denominados gastos reservados.

El CIES maneja un rubro de gastos reservados, que son fondos que el Estado destina para actividades de inteligencia y contrainteligencia, como la protección del orden público, la seguridad interna y externa y la defensa nacional. Estos gastos poseen naturaleza secreta y se sujetan a auditorías especiales por parte de la Contraloría General del Estado. No obstante, la documentación de respaldo se destruye después de la auditoría para proteger la identidad de las operaciones.

