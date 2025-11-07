Municipio alerta a Fuerzas Armadas por caos y desechos fuera de la Base en Guayaquil

Segura EP pidió a las Fuerzas Armadas crear espacios adecuados para los reservistas que acampan en la Menéndez Gilbert

Guayaquil. Segura EP alerta a las Fuerzas Armadas por caos y desechos fuera de la Base Occidental.

La Empresa Pública Municipal Segura EP, del Municipio de Guayaquil, emitió un comunicado en el que alertó sobre la presencia de ciudadanos acampando en los exteriores de la Base de Movilización Occidental, ubicada en la avenida Menéndez Gilbert y Democracia. Según la entidad dirigida por Fernando Cornejo, estas personas responden a la convocatoria a reservistas realizada por la Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En el documento, Segura EP detalló que varios ciudadanos “no solo permanecen, sino que también pernoctan en el lugar, realizando sus necesidades fisiológicas y aseo personal en plena vía pública”.

La entidad advirtió que esta situación afecta la movilidad peatonal y vehicular, generando riesgos para la seguridad vial y la salubridad del sector.

Durante las inspecciones efectuadas, se constató una inadecuada disposición de desechos y el uso de carpas improvisadas sobre las veredas. “Estas condiciones afectan el orden, la limpieza y la convivencia ciudadana”, precisó la empresa municipal en su comunicado.

¿Por qué Segura EP advierte sobre reservistas en la Base Occidental de Guayaquil?

Segura EP hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para que organicen espacios adecuados y temporales donde los convocados puedan permanecer en condiciones dignas. También expresó su disposición a coordinar una reunión de trabajo con los mandos militares para definir alternativas conjuntas que garanticen el orden público y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

📢 COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/Cl4Av6eqOd — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) November 7, 2025

La entidad acompañó su comunicado con fotografías del lugar, publicadas en sus redes oficiales.

Fuerzas Armadas: llamado a reservistas para reentrenamiento hasta el 14 de noviembre



Cabe recordar que la Dirección de Movilización (Dirmov) del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador lanzó la convocatoria Vanguardia II 2025, un llamado oficial a hombres y mujeres que hayan cumplido con el Servicio Cívico Militar Voluntario.

El objetivo es fortalecer el compromiso con la defensa nacional mediante un proceso de reentrenamiento que se extenderá hasta el 14 de noviembre.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí