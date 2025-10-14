Fuerzas Armadas: llamado a reservistas para reentrenamiento hasta el 14 de noviembre

La convocatoria Vanguardia II 2025 está dirigida a reservistas entre 19 y 40 años hasta el 14 de noviembre

La Dirección de Movilización (Dirmov) del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador lanzó la convocatoria Vanguardia II 2025, un llamado oficial a hombres y mujeres que hayan cumplido con el Servicio Cívico Militar Voluntario. El objetivo es fortalecer el compromiso con la defensa nacional mediante un proceso de reentrenamiento que se extenderá hasta el 14 de noviembre.

(Te puede interesar: Convoy humanitario con 1000 efectivos parte hacia Imbabura pese a bloqueo de vías)

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está abierta a ciudadanos entre 19 y 40 años de edad, siempre que no hayan sido dados de baja del servicio en 2025. Los aspirantes deben haber cumplido previamente con el servicio militar voluntario y estar dispuestos a integrarse nuevamente como parte activa de las Fuerzas Armadas.

¿Cuál es el objetivo del reentrenamiento?

El proceso de reentrenamiento convocado por las Fuerzas Armadas tiene como finalidad actualizar las capacidades operativas de los reservistas que ya han cumplido con el Servicio Cívico Militar Voluntario. Esta etapa busca fortalecer su preparación para participar en tareas institucionales clave, como el apoyo logístico en procesos electorales, operativos de seguridad y acciones de respaldo en situaciones de emergencia.

Además, el reentrenamiento permite que los ciudadanos refuercen su vínculo con el servicio nacional, promoviendo una cultura de compromiso cívico y disciplina. A través de esta iniciativa, se busca consolidar un cuerpo de reservistas capacitado, disponible para actuar en coordinación con las Fuerzas Armadas cuando el país lo requiera, sin alterar su vida civil cotidiana.

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones están habilitadas desde el 9 de octubre y se realizan a través de la plataforma oficial de la Dirección de Movilización. Los interesados deben completar el formulario en línea y seguir las instrucciones para formalizar su participación en el reentrenamiento.

“Yo que fui tormenta”: el trend de José José que emociona a TikTok Leer más

El llamado a reservistas representa una oportunidad para reforzar el vínculo entre ciudadanía y Fuerzas Armadas, donde la preparación y el compromiso cívico son fundamentales. El proceso Vanguardia II 2025 se perfila como algo clave para fortalecer la capacidad operativa del país.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!