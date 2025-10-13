“Yo que fui tormenta”: el trend de José José que emociona a TikTok

El verso de José José sobre la tormenta y el volcán revive en TikTok como símbolo de transformación y nostalgia

Usuarios de TikTok usan el trend “Yo que fui tormenta…” para mostrar cambios profundos en sus vidas.

José José, conocido como El Príncipe de la Canción, dejó una huella imborrable en la música romántica latinoamericana. Con una voz inconfundible y letras cargadas de emoción, sus canciones marcaron generaciones. Hoy, uno de sus temas más icónicos, Volcán, vuelve a resonar, no en escenarios ni emisoras, sino en TikTok, donde miles de usuarios han convertido una estrofa en un fenómeno viral cargado de introspección.

¿De qué trata el trend “Yo que fui tormenta”?

La frase “Yo que fui tormenta, yo que fui tornado… soy un volcán apagado”, extraída de la canción Volcán (1978), se ha convertido en banda sonora de un trend que arrasa en TikTok e Instagram. Usuarios de todas las edades la utilizan para ilustrar cambios radicales en sus vidas, desde transformaciones físicas hasta giros espirituales o emocionales.

El trend comenzó a ganar fuerza entre exsacerdotes que compartían su transición fuera de la vida religiosa. Pronto se sumaron otros perfiles: una mujer que pasó de ser monja a bailarina de pole dance, un hombre que dejó el mormonismo para convertirse en brujo, y cientos de personas que muestran cómo han cambiado con el paso del tiempo. Las imágenes suelen contrastar el 'antes' y el 'después', acompañadas por la nostálgica voz de José José.

¿Por qué conecta con tantas personas?

La fuerza del trend radica en su capacidad de evocar emociones profundas. La estrofa elegida refleja pérdida, transformación y renacimiento. En una era digital donde la autenticidad se valora, este tipo de contenido permite a los usuarios compartir vulnerabilidad y evolución personal, convirtiendo una canción clásica en un espejo emocional colectivo.

@flacaguerrerog Mi vida hizo una pausa… pero no un punto final Volveré 👊 ♬ sonido original - Sopa

El trend “Yo que fui tormenta” demuestra cómo la música puede trascender generaciones y plataformas.

José José, con su voz melancólica, vuelve a ser protagonista en un espacio donde miles de personas encuentran en sus letras una forma de narrar sus propias historias.

