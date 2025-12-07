Gobierno de Daniel Noboa se muestra de espaldas al mensaje de Consulta 2025

Gobierno dio vuelta a página para que todo siga igual. En la Asamblea se rompió el diálogo y ADN intentará reformas legales

Como parte de la gira emprendida después de la Consulta Popular, Daniel Noboa se encuentra en Emiratos Árabes Unidos.

El 16 de noviembre de 2025 marcó un precedente que, por ahora, el Gobierno parece ignorar. Han transcurrido 21 días desde la derrota electoral del Ejecutivo en la Consulta Popular y todo marcha tal cual antes de su primer revés electoral desde 2023.

El mismo día de la Consulta, Noboa reconoció los resultados. Inmediatamente después se activaron las diferentes figuras de ADN para posicionar la idea de que esos resultados no eran una derrota sino, tan solo, el pronunciamiento ciudadano; como si ese mismo pronunciamiento no implicara una posición ante el rumbo del Gobierno.

Entonces, sin errores no hay necesidad de rectificaciones, y hay tres pistas que evidencian que el Ejecutivo optó por dar la vuelta a la página sin mayores cambios. La primera tiene que ver con los movimientos que hizo en su Gabinete de ministros.

Sobre los cambios en el Gabinete

Hay cuatro cambios relevantes, en contraposición a la mayoría de modificaciones que tuvieron más relación con un recambio entre ministerios.

Noboa recurrió a un exjuez de la Corte Constitucional para hacerse cargo de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Salió Stalin Andino e ingresó Enrique Herrería. También, el Gobierno se abrió a otro perfil que fue parte del gabinete del expresidente Guillermo Lasso: Mario Cuvi. Puso en el Ministerio de Gobierno a la exasambleísa oficialista Nataly Morillo y sacó a Jimmy Martín de Salud.

Sobre los cambios, el analista político Daniel Crespo señala que han sido a un nivel muy superficial. “Lo que ha habido es un movimiento de fichas dentro de los cuadros que ya tenía el Gobierno. Pero la idea de un recambio para un rumbo distinto no es tanto así”, dice.

Por su parte, la consultora y máster en Comunicación Política Pamela León menciona que no hay una reconfiguración de gabinete ni rectificación discursiva. “Existe un reciclaje de cuadros. Cuando un Gobierno reconoce un error, cambia cuadros, líneas, prioridades. Aquí ocurrió lo contrario: se dobló la apuesta”, añade.

La asambleísta Valentina Centeno aseguró que ADN no mantendrá un diálogo con el correísmo. Foto: Flickr Asamblea Nacional

El tema no es menor si se toma en cuenta que lo que está en juego es el capital político del Gobierno. Con base en los resultados de la Consulta Popular 2025, hay una referencia clara.

En la segunda vuelta de las elecciones generales de abril de 2025, Noboa logró en Tungurahua un 78,55% frente al 21,45% de Luisa González. Es decir, una diferencia de 57 puntos: victoria contundente.

Pero, en la Consulta 2025, la pregunta sobre el regreso de las bases militares extranjeras ganó en Tungurahua con apenas 8 puntos de diferencia. Además, en la pregunta central sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente, el Sí ganó por poco más de 4 puntos porcentuales. Esta provincia ha sido uno de los importantes bastiones de ADN y, sobre todo, de las opciones no correístas.

Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano.



Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 17, 2025

Otro dato relevante es que Noboa perdió en la provincia de Imbabura, epicentro del último paro indígena. La Conaie, por ejemplo, fue una de las organizaciones de oposición al Gobierno que reivindicó ese resultado y, hasta el momento, no hay señal alguna de acercamiento con ese sector.

Sin Constituyente van por cambios vía Asamblea Nacional

La segunda pista tiene que ver con la decisión del Ejecutivo y ADN de ir por los cambios previstos en una Asamblea Constituyente, pero desde la Asamblea Nacional. “El Gobierno tiene la intención de continuar en la misma hoja de ruta, pero a través de otros mecanismos legales”, explica Crespo.

Y en este punto se exhibe un elemento adicional que da cuenta de que el rumbo sería el mismo. ADN en la Asamblea apostará nuevamente por imponerse con su mayoría para impulsar reformas legales y no necesariamente enmiendas, para las que necesita los votos del correísmo.

Estaba previsto un acercamiento con la bancada de la Revolución Ciudadana y eso no prosperó. El jefe del bloque correísta, Juan González, habló de la necesidad de que su bloque tenga representación en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y eso no cayó bien en el oficialismo.

La legisladora de ADN Valentina Centeno dijo que el correísmo cruzó líneas rojas al no querer apoyar sus planteamientos sobre reformas legales en el ámbito de seguridad. Entonces, cualquier posibilidad de diálogo entre las bancadas más numerosas de la Asamblea fracasó.

Los viajes de Noboa

Una tercera pista tiene que ver con la ausencia de Noboa tras los resultados. Si bien tuvo un pronunciamiento en una entrevista con el exalcalde de Quito, Jorge Yunda en el que habló de un remezón y criticó a sus ministros y asambleístas, Noboa optó nuevamente por viajar. Actualmente está en Emiratos Árabes Unidos y su siguiente parada será Noruega.

Así, para León, no hay señales de un giro político. “El Gobierno mantiene el mismo estilo de administración: centralización de decisiones, opacidad en datos clave, comunicación reactiva y ausencia de un plan económico creíble”, dice.

Por su parte, el también analista político, Esteban Ron indica que “el Gobierno está apelando al pasemos las fiestas para ver qué sucede”. Y eso, con el ‘hipercoyunturalismo’ que caracteriza a la política ecuatoriana, vuelve difícil un cambio.

Un gobierno por fuera de elecciones

Desde las elecciones anticipadas de 2023, Daniel Noboa se ha mantenido en campaña. Tras asumir el cargo, impulsó una primera consulta popular en 2024. Y, después de esto, en la recta final de ese mismo año, empezó la campaña para la primera vuelta de las elecciones generales de 2025.

Debido al mínimo margen de diferencia que obtuvo frente a Luisa González, se produjo la segunda vuelta para abril de este año. Solamente siete meses después, los ecuatorianos asistieron una vez más a las urnas para la Consulta Popular 2025.

Pamela León explica que el Gobierno llega a un periodo sin elecciones con menos capital político. “La consulta era su plataforma para consolidar poder. Perdió esa apuesta y ahora debe gobernar sin legitimidad reforzada”.

Para Daniel Crespo, el que el próximo año sea preelectoral, de cara a las seccionales 2027, abrirá una nueva oportunidad, teniendo en cuenta que “lo que mejor se le da a Noboa es estar en campaña”. Agrega que esos comicios podrían ser el escenario para que demuestre la conexión con la gente.

