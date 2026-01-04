Gobierno de Daniel Noboa: ¿Cuál es la hoja de ruta deseada del nuevo año?

El Gobierno anunció que el régimen cuenta con un plan para el nuevo año; sin embargo, analistas dudan de sus intenciones

El presidente Daniel Noboa tiene el reto de plantear la hoja de ruta para el nuevo año.

Ecuador inicia el 2026 con una hoja de ruta clara, dijo en diciembre pasado la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, en referencia a que el régimen del presidente Daniel Noboa ya tiene definidos los objetivos de su administración para el nuevo año.

Según Morillo, dicha hoja de ruta tiene como eje central la implementación de un “modelo de gestión territorial” que fortalezca la presencia del Gobierno de Noboa en las provincias y sus cantones. Eso implica, acotó la ministra, un rol mucho más relevante para los gobernadores y su trabajo en territorio.

Pero, ¿qué otros temas incluye esa hoja de ruta anunciada por la funcionaria? EXPRESO intentó comunicarse con la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, para complementar la información sobre la hoja de ruta anunciada; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta a los mensajes enviados.

Aunque voces como la de Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Constituyente de 2008, consideran que el Gobierno de Daniel Noboa no tiene ni la intención ni la capacidad de cambiar en este nuevo año, otras fuentes consultadas por este Diario se atreven a proponer su propia hoja de ruta.

Las visiones del nuevo rumbo

En este nuevo año, señala el exvicepresidente Otto Sonnenholzner, el Gobierno de Daniel Noboa debería medir sus expectativas y “concentrarse en pocas prioridades claras y ejecutarlas bien”, empezando por redoblar los esfuerzos en la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado.

“Primero, seguridad, con un enfoque integral: inteligencia, control territorial, fortalecimiento de la justicia y un golpe efectivo a las economías criminales. Sin eso, no hay paz ni inversión posible”, acota el exvicepresidente, aunque aclara que no es el único tema al que se debe prestar atención.

De acuerdo con Sonnenholzner, el Gobierno de Noboa también debe enfocarse en mejorar la calidad de los servicios públicos, especialmente en salud. “No se trata solo de recursos, sino de gestión, abastecimiento oportuno, profesionalización de las administraciones hospitalarias y una atención primaria eficiente”, acotó.

El Gobierno de Noboa, además, debería garantizar de forma definitiva el abastecimiento energético del país para acabar con el fantasma de los apagones. “El país necesita decisiones técnicas, reglas claras y atraer inversión en generación para garantizar un sistema energético confiable y sostenible”.

Estas prioridades, según Sonnenholzner, deben complementarse con la recuperación de la confianza económica e institucional. “Estabilidad, respeto a las reglas y un entorno que genere empleo. Se ha avanzado en la estabilización fiscal; ahora corresponde mostrar resultados concretos que demuestren que el esfuerzo pedido a la ciudadanía valió la pena”.

En 2027, los ecuatorianos asistirán nuevamente a las urnas para elegir autoridades seccionales. Archivo.

En línea con lo señalado por el exvicepresidente, el consultor político y docente universitario Alfredo Espinosa sostiene que el frente social debería recibir especial atención por parte del Gobierno del presidente Daniel Noboa en este 2026. Sin embargo, advierte que la realidad no acompaña a las intenciones.

“A mí me parece que la prioridad del Gobierno en 2026, y luego de escuchar a varios de sus voceros no oficiales -no me refiero a la ministra Morillo, sino a los opinadores del oficialismo-, es más bien el sostenimiento de la mayoría dentro de la Asamblea. No están pensando en fortalecer el frente social. Están pensando en que a Noboa no se le escape de las manos la mayoría”, acota.

Espinosa recuerda, además, que en 2026 también entrarán en juego los intereses electorales del oficialismo de cara a las elecciones seccionales de 2027, en las que se renovarán juntas parroquiales, concejos municipales, prefecturas y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

A casi dos años de la declaratoria de conflicto armado interno, Ecuador mantiene niveles elevados de homicidios y presencia criminal en varias provincias. Exministros y expertos en seguridad plantean revisar la estrategia.



“La planificación que dice tener Nataly Morillo no es una planificación, sino buscar la captación de voluntades en un año preelectoral y utilizarán al aparato estatal; utilizarán a las gobernaciones, alcaldes y prefectos aliados para que eso se llegue a consumir. Esa es la prioridad del Gobierno. Es decir, sostener el poder central nacional desde lo local”.

De hecho, como lo publicó EXPRESO en ediciones pasadas, la Navidad de 2025 se convirtió en un espacio en el que distintos actores políticos, entre ellos los oficialistas, sentaron las bases de su plataforma electoral, con banderas, colores y logos de sus organizaciones políticas, de cara a las seccionales.

Gobierno aún con el reto de procesar derrota electoral

En ese sentido, los consultados sostienen que el Gobierno tendrá el reto de demostrar que, tras la derrota electoral en el referéndum y la consulta popular de 2025, sí procesó el mensaje ciudadano, escuchará y cumplirá las exigencias planteadas, y no solo iniciará de forma anticipada la búsqueda del voto para las seccionales de febrero de 2027.

Abandonar la política del silencio

Otro de los principales cambios que se requieren en el Gobierno del presidente Daniel Noboa es abandonar la política del silencio que el régimen ha venido sosteniendo en los últimos años frente a crisis o cuestionamientos formulados en su contra.

En 2025, el régimen de Noboa guardó silencio en torno a varios temas: los millones de dólares pagados a prestadores externos del IESS; la compra de medios de comunicación por parte de Galamedios; la denuncia contra Granasa; la fallida contratación de HealthBird, entre otros.

Todos estos temas -y otros que no se mencionan- tienen como factor común denuncias ciudadanas o periodísticas que, hasta el momento, no han encontrado respuesta por parte del Gobierno del presidente Daniel Noboa o, según el caso, del oficialismo en la Asamblea Nacional.

Como lo publicó este Diario en ediciones pasadas, los silencios del Gobierno, a criterio de la Comisión Nacional Anticorrupción, lesionan la confianza ciudadana en el mandatario y derivan en una pérdida de credibilidad y respeto.

El silencio, que se ha convertido en una política del Gobierno, también envía un mensaje negativo a la ciudadanía, que -a diferencia de lo que ha prometido el presidente Noboa desde que asumió el poder en 2023- se siente ignorada y sin participación en los asuntos públicos.

Un cambio en este aspecto, de acuerdo con los consultados, no solo transparentaría el ejercicio de la Presidencia, sino que permitiría que la ciudadanía recupere la confianza en sus autoridades y propiciaría un ambiente de diálogo y trabajo conjunto para este nuevo año.

