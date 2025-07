Miss Cuba Universo: Lina Luaces y la polémica por no saber español

Lina Luaces fue coronada como Miss Universe Cuba 2025 el pasado 8 de julio y representará al país en el certamen internacional que se celebrará en noviembre. Su triunfo no solo ha generado reacciones en el ámbito del entretenimiento, sino que también ha abierto una conversación sobre el idioma, la identidad y el peso de pertenecer a una familia reconocida.

Lina Luaces junto a su familia Instagram

Lili Estefan, madre de la nueva Miss Cuba y presentadora de televisión, compartió en redes sociales que durante años sintió que había “fallado” como madre porque su hija no hablaba español. “Yo decía, ‘¿por qué yo le hablo en español tanto? Porque yo trabajo en el mercado hispano y Lina no termina de hablar en español’”, expresó. La respuesta de Luaces fue directa: “Mami, son mis amigas, nadie habla español”.

Lina Luaces tuvo que alejarse de sus amigas para poder aprender un nuevo idioma

Con miras al concurso, Lina tomó una decisión drástica: alejarse temporalmente de sus amistades que no hablaban español. “Por estos dos meses necesito estar un poquito alejada porque solamente puedo andar con gente que puede hablar en español, ayudarme, corregirme”, declaró durante una entrevista con El Gordo y La Flaca. La joven también reconoció que su madre tenía razón: “Siempre me decía que me iba a arrepentir de no hablar español en la casa”.

Para Estefan, ver a su hija hablar en castellano durante el certamen fue un momento significativo: “Verla hablar en mi idioma es el orgullo más grande que yo puedo vivir viendo a mi hija con esa corona puesta”.

¿Fue coronada por influencia? Esto dice la organización

No obstante, la coronación de Lina ha estado rodeada de comentarios que cuestionan la legitimidad del concurso, debido a los lazos de la joven con figuras reconocidas como Emilio y Gloria Estefan. Prince Julio César, director de Miss Universe Cuba, negó cualquier vínculo o beneficio. “Todavía no conozco a Gloria Estefan… a su mamá, el día del certamen era la segunda vez en la vida que la veía”, afirmó en una entrevista con ¡Hola! TV. También fue enfático al rechazar rumores de pagos: “Ni he recibido transferencias ni nada por el estilo”.

Julio César defendió el mérito de Luaces y la describió como “una muchacha disciplinada, dulce y sencilla”. Aclaró que, pese a los prejuicios por su apellido, Lina ha trabajado con dedicación y profesionalismo. “Es una reina de la cual estoy muy contento. Cuando uno convive con ella, uno dice: qué niña tan increíble”.

Lina, por su parte, admitió que cargar un apellido reconocido le ha exigido mayor esfuerzo para demostrar su valía. “Por mucho tiempo yo sentía que no me merecía las oportunidades que tengo en esta vida, pero ahora yo sí sé que me lo merezco porque yo pongo el trabajo y estoy muy orgullosa de mí misma”, afirmó.

Lina Luaces continúa su preparación para Miss Universe 2025, en representación de Cuba.

