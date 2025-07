Nicholas Hoult ganó el doble de salario que David Corenswet en Superman

Nicholas Hoult recibió el salario más alto entre los protagonistas de Superman, la nueva producción de DC dirigida por James Gunn, según un reporte de Puck News. El actor británico ganó 2 millones de dólares por interpretar a Lex Luthor, mientras que David Corenswet y Rachel Brosnahan, quienes encarnaron a Superman y Lois Lane respectivamente, obtuvieron 750 mil dólares cada uno.

RELACIONADAS Sebastián Yatra critica las políticas migratorias de Trump

Superman: ¿Vale la pena ir al cine por la nueva historia de David Corenswet? Leer más

¿Por qué Nicholas Hoult ganó más dinero que el protagonista?

La diferencia en la compensación podría estar relacionada con la trayectoria de Hoult en producciones de cómics, como su papel del Dr. Hank McCoy/Beast en cuatro películas de X-Men realizadas por 20th Century Fox. También cuenta con dos nominaciones al Globo de Oro y una al Emmy. Hasta el cierre de este informe, Warner Bros no se ha pronunciado sobre la información difundida.

Rachel Brosnahan, de 34 años, llega a la franquicia luego de protagonizar The Marvelous Mrs. Maisel, serie que le valió un Emmy y dos Globos de Oro. Su filmografía incluye títulos como I’m Your Woman (2020) y Spies in Disguise (2019), donde prestó su voz. También participó en Patriots Day, dirigida por Peter Berg.

Por su parte, Corenswet, de 32 años, trabajó previamente en series como The Politician y Hollywood, ambas producciones de Ryan Murphy para Netflix. En 2024, formó parte del elenco de Twisters y The Greatest Hits.

La situación no representa una novedad en la historia de las adaptaciones cinematográficas de Superman. En 1978, Christopher Reeve recibió un pago de 250.000 dólares por interpretar al superhéroe, mientras que Gene Hackman, quien interpretó a Lex Luthor, ganó 2 millones de dólares. En esa misma cinta, Marlon Brando obtuvo 3,7 millones por su breve aparición como Jor-El, además de un porcentaje de las ganancias brutas, alcanzando un total de 19 millones (equivalentes a más de 94 millones actuales).

Superman, su nueva película muestra una versión más humana Leer más

Superman será padre en la vida real

Fuera del ámbito contractual, Corenswet compartió detalles personales sobre el momento en que fue elegido como Superman. En una entrevista con People, contó que su esposa, Julia Best Warner, le comunicó que estaba embarazada apenas dos días después de que él supo que haría una prueba de pantalla para el papel. “Teníamos estos dos secretos enormes solo entre nosotros dos. Y eso fue intenso”, relató. El hijo de la pareja nació a inicios de 2024.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!