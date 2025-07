Justin Bieber reflexiona sobre su matrimonio en Swag, su disco sorpresa

Justin Bieber ha publicado su nuevo álbum titulado Swag, un proyecto de 21 canciones que marca su regreso a la música después de varios años de relativa ausencia. La producción, que fue anunciada y lanzada el mismo día, incluye colaboraciones con Sexyy Red, Lil B, Cash Cobain, Eddie Benjamin, Gunna, Dijon, Marvin Winans y otros.

¿Qué le pasa a Justin Bieber? Su última aparición genera inquietud Leer más

Justin Bieber aborda todas sus polémicas en su nuevo disco

Uno de los momentos más comentados del álbum ocurre en el interludio titulado Standing on Business, donde se incluye audio del viral encuentro entre Bieber y paparazzis ocurrido el pasado 13 de junio en las afueras del Soho House en Los Ángeles. En el clip original, Bieber fue grabado diciendo: “No te está cayendo en cuenta que estoy tomando las riendas del asunto”. En el álbum, el comediante Druski acompaña la narración y comenta la situación, en lo que parecen ser sesiones de terapia intercaladas entre canciones.

La vida personal y su supuesto divorcio también son expuestos

A lo largo del disco, Bieber aborda también aspectos de su vida personal, incluyendo su matrimonio con Hailey Bieber y su rol como padre de su hijo Jack. En la canción Walking Away, reflexiona sobre los desafíos en una relación de pareja:

Jesús es la única persona que me mantiene con ganas de hacer mi vida sobre los demás Justin Bieber Cantante

“Será mejor que paremos antes de decir alguna tontería / Hemos estado poniendo a prueba nuestra paciencia / Creo que estaremos mejor si simplemente tomamos un descanso / Y recordamos lo que es la gracia”, se lee en el tema que es uno de los más comentados en Twitter.

Luego reafirma su compromiso: “Amor, no me estoy yendo / Fuiste mi diamante, te di un anillo / Te hice una promesa, te dije que cambiaría / Es la naturaleza humana, estos dolores de crecimiento / Y amor, no me estoy yendo”.

Justin Bieber se siente presionado por el escrutinio p´úblico

En el tema Therapy Session, Bieber expone sus sentimientos sobre el escrutinio público al que ha estado sometido desde joven: “Eso ha sido algo difícil para mí últimamente, sentir que he tenido que pasar por muchas de mis luchas como ser humano —como todos nosotros— muy públicamente, y entonces la gente siempre está preguntando si estoy bien, y eso empieza a pesar sobre mí”.

A esto, Druski responde: “Porque es como cuando alguien sigue diciendo, ‘¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras?’ Es como, perra, no estoy llorando, ¡pero ahora sí!”.

Bieber concluye: “Y eso empieza a hacerme sentir como si yo fuera el que tiene problemas y todos los demás fueran perfectos”.

Justin Bieber y su hijo Jack Blues Instagram

Shakira en Ecuador 2025: agota nueva fecha en Quito| Precios y puntos de venta Leer más

El lanzamiento no tan sorpresa de Swag

El lanzamiento de Swag también llega tras una serie de publicaciones en redes sociales que generaron preocupación entre sus seguidores. En el Día del Padre de este año, Bieber compartió una secuencia de publicaciones en Instagram, entre ellas frases como:

“Soy un papá con el que no se juega” y “Feliz día del padre para mí, zorras”.

Al día siguiente, publicó un mensaje más extenso en el que escribió: “Sé que estoy roto. Sé que tengo problemas de ira. Traté toda mi vida de hacer el trabajo para parecerme a las personas que me decían que tenía que arreglarme como ellos. Y eso solo me hace sentir más cansado y más enojado”.

En ese mismo mensaje agregó: “Jesús es la única persona que me mantiene con ganas de hacer mi vida sobre los demás. Porque, honestamente, estoy cansado de pensar en mí mismo últimamente, ¿no te pasa lo mismo?”

Este es el primer álbum de estudio que Bieber publica desde Justice (2021). Aunque había iniciado una gira mundial para promocionar ese disco, la canceló en septiembre de 2022 para priorizar su salud.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!