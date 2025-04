¿Qué le pasa a Justin Bieber? Su última aparición genera inquietud

Coachella 2025 pasó, pero las imágenes de Justin Bieber siguen dando vueltas en redes como si el festival aún estuviera en pleno apogeo. No por su música ni por una sorpresiva presentación, sino por su preocupante estado durante uno de los eventos más exclusivos del fin de semana: Friday Nights in the Desert, una fiesta paralela al famoso festival californiano.

Jombriel une fuerzas con Jowell & Randy y DFZM en 'GPS', ¿cuándo sale? Leer más

El canadiense, que ha sido la voz detrás de himnos como 'Baby y What Do You Mean?', fue grabado por asistentes mientras se movía de forma errática con la canción 'Not Like Us' de Kendrick Lamar de fondo. En el video, que ya circula en todas las plataformas, se le ve encorvado, con la cabeza gacha, apoyado sobre un amigo, y aparentemente consumiendo alguna sustancia, según lo que especulan usuarios en línea. La reacción de los fans no se hizo esperar: más que asombro, lo que expresaron fue alarma.

Justin Bieber fue captado en un momento preocupante durante su aparición en Coachella 2025, despertando alarmas entre sus seguidores. CORTESÍA

Y es que no es la primera vez que el nombre de Bieber aparece envuelto en rumores sobre su salud física y emocional. Desde hace más de dos meses, los comentarios sobre su estabilidad mental y su estilo de vida se han colado en titulares, dejando al descubierto una figura pública cada vez más alejada del escenario y más cerca de los focos de preocupación.

Lo que más impactó de esta aparición fue que Justin no estaba solo. Lo acompañaban su esposa, Hailey Bieber, y su hermano menor Jaxon, de 15 años. Según se ve en el mismo clip viral, Hailey no dudó en alejar al adolescente del lugar apenas notó el comportamiento del cantante, una acción que muchos interpretaron como un intento de protegerlo de una escena que se salió de control.

Te invitamos a leer | Heartstopper: Netflix cancela la temporada 4 y confirma una película final

"Está tomando malas decisiones"

Las alarmas no solo vienen del público. Según la revista People, fuentes cercanas al artista aseguran que Justin "se enfrenta a muchos demonios y últimamente está tomando malas decisiones", una espiral que ha empezado a afectar no solo su salud, sino también sus relaciones personales y sus proyectos profesionales.

¿Le gana Jombriel a Bad Bunny? Tercer latino más escuchado en Top Global de Spotify Leer más

Un antiguo colaborador no ocultó su tristeza al referirse a la actual situación del artista. “Verlo desintegrarse así... es ver la personificación de alguien que no vive su propósito”, expresó. Y fue más allá: “No hay nadie que lo proteja porque no hay nadie dispuesto a decirle que no. Si dices que no, te destrozan”.

Mientras tanto, desde el entorno más cercano del cantante, todo indica que Hailey se encuentra con las manos atadas. The Daily Mail afirmó que la modelo es consciente de que su esposo “no duerme, no come y envía mensajes frenéticos en plena noche”. Un escenario en el que, según varios medios internacionales, todos perciben el declive… menos él.

El equipo de Justin Bieber niega los rumores, pero las señales preocupan

Como era de esperarse, el equipo de representación del cantante ha negado categóricamente todos los rumores. “Agotadores y lamentables”, así calificaron los señalamientos que rodean a Bieber, asegurando que se trata de versiones sin fundamento que solo buscan especular sobre su vida privada.

Bieber se aleja de Drew House en medio de su crisis personal

Lo cierto es que Justin también ha empezado a tomar distancia de varios frentes profesionales. El pasado 11 de abril, el cantante anunció su salida oficial de Drew House, la marca de moda que fundó en 2019 junto a su amigo Ryan Good. “Yo, Justin Bieber, ya no estoy vinculado a esta marca”, escribió en redes, con una captura de la cuenta de la firma como respaldo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!