¿Le gana Jombriel a Bad Bunny? Tercer latino más escuchado en Top Global de Spotify

En un fenómeno musical que sigue arrasando, Jombriel, el joven cantante ecuatoriano, continúa dejando su huella en la plataforma de streaming más grande del mundo. A sus 21 años, el artista originario de Esmeraldas ha logrado algo que muchos solo sueñan: estar entre los latinos más escuchados a nivel global, superando a gigantes como Bad Bunny.

Con temas como 'Parte y Choke' y 'Vitamina', Jombriel ha logrado conquistar tanto el gusto de sus seguidores como el reconocimiento internacional. Y es que 'Vitamina', su más reciente éxito, lanzado en febrero de 2025, no solo ha sido un éxito en Ecuador, sino que ahora suena en diferentes rincones del planeta.

De hecho, 'Vitamina' ocupa actualmente el puesto 33 en el Top Global de Spotify, un lugar privilegiado que ha superado a grandes clásicos como 'Every Breath You Take' de The Police y 'Sweater Weather' de The Neighbourhood.

El éxito de 'Vitamina' en Spotify catapulta a Jombriel entre los latinos más escuchados a nivel mundial. Instagram: @jombriel

Un ascenso meteórico en el Top 50 Global

Esta canción, que despegó rápidamente, ya no solo es un éxito local. Jombriel ha logrado ubicarla entre los 50 temas más escuchados globalmente, una hazaña que pocos artistas logran. A pesar de su corta edad, Jombriel ha sabido posicionar su música en un mercado altamente competitivo, donde incluso los más grandes luchan por destacar.

Con su particular estilo y sus letras frescas, el joven ecuatoriano ha alcanzado el tercer lugar entre los artistas latinos más escuchados globalmente, solo por debajo de gigantes como Shakira y Karol G, dejando atrás a la superestrella puertorriqueña Bad Bunny.

Un futuro prometedor para Jombriel

Este éxito parece solo ser el principio para el artista, quien continúa subiendo en las listas de popularidad. Si bien 'Vitamina' es la canción del momento, su carrera está en ascenso y promete más sorpresas. El fenómeno de Jombriel es un claro ejemplo de cómo la música latina sigue conquistando el mundo, y cómo nuevos talentos como él pueden derribar barreras y ocupar lugares de privilegio en las plataformas de streaming más importantes.

