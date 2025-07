Lourdes Tibán visitó a Marlon Vargas y hasta le obsequió una porción de cuy

Lourdes Tibán no llegó con las manos vacías a la casa de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), ubicada en el norte de Quito, el jueves miércoles 30 de julio del 2025. Desde Cotopaxi trajo porciones de cuy, señalando que era parte de su cucayo (provisión de comida).

La prefecta de Cotopaxi sostuvo que coincidencialmente pasaba por la avenida Granados y vio la bandera de la Conaie. Solo por eso decidió detenerse, en medio de un recorrido a Quito, para saludar a la nueva directiva de la organización indígena.

En sus redes sociales, Lourdes Tibán compartió el momento que pasó junto a Marlon Vargas, quien fue elegido presidente de la Conaie, el domingo 20 de julio del 2025.

Tibán, sin reparos, suele repetir que es "anticorreísta". Y durante la campaña electoral no ocultó su preferencia por Daniel Noboa. Inclusive en los videos que comparte en su cuenta de TikTok se vio que recibió la visita del ministro, Roberto Luque. Ella incluso lo "entrevistó", para su podcast.

¿Qué le dijo Lourdes Tibán a Marlon Vargas?

Tibán aseguró que "a los tiempos" ingresa a la Conaie. Leonidas Iza fue presidente de la organización indígena, desde el 27 de junio del 2021. No eran cercanos. Pachakutik firmó un acuerdo con la Revolución Ciudadana, en la segunda vuelta electoral. Aunque Iza no estuvo presente, como líder de la Conaie.

En la visita, Lourdes Tibán le compartió a Marlon Vargas una porción de cuy. Él respondió que era su comida favorita de la Sierra. La prefecta le dijo que ha de extrañar comer mono (él es amazónico). Entonces respondió: "monas, sapas también".

"Que venga el otro Vargas también, el golpista", prosiguió Lourdes Tibán, en relación a Jaime Vargas. En octubre del 2019 hubo manifestaciones, tras el anuncio de medidas económicas. Lenín Moreno, expresidente llamó "golpista" a Jaime Vargas, expresidente de la Conaie.

"Ya muchos van a cuestionar el diálogo", dijo la prefecta; ¿Qué significa el regreso de Tibán a la Conaie?

Lourdes Tibán, en un video, que ella compartió en su cuenta de TikTok, anticipó: "Ya mismo van a cuestionar el diálogo y los mecanismos que la Conaie va a utilizar. Les he dicho que lo cortés no le quite lo valiente y que ser valiente no le resulte caro. Empiecen la gestión llamando al diálogo y aquí estoy como una autoridad orgullosamente Conaie y Pachakutik, para llamar a la unidad". Así dejó en el aire el tema de la división del movimiento indígena.

