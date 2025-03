La tesis de la fragmentación de la Conaie vuelve a rondar

No es la primera vez que la posición de la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas del Ecuador (Conaie) es criticada. Hace 10 años, el expresidente Rafael Correa la llamó “sucursal con poncho del MPD”. Entonces se intentó invalidar a su dirigencia al sostener que estaban divididos.

La polémica decisión

También ahora voces del movimiento indígena ponen en duda la decisión de “no darle ni un voto a la derecha” y plantearle a la correísta Luisa González un paquete de demandas, surgidas de la asamblea plurinacional en la que participaron 75 organizaciones.

Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Conaie, aclara: “La decisión de la Conaie fue no darle ningún voto a la derecha. No hemos dicho ‘vamos a dar nuestro voto a Luisa’. Acusan al compañero Leonidas Iza de lo que no hemos dicho”.

Una opinión divergente

Ella se refiere a las palabras de Fernando Guamán, presidente de la Confederación de Movimientos Indígenas del Chimborazo (Comich). Desde el 23 de febrero rechazaron la candidatura de Luisa González, de la Revolución Ciudadana. Sostuvo que las bases podrán optar por el voto nulo o por Daniel Noboa, de ADN. Sin embargo, sus opiniones de esta semana han sido más amplificadas. “El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, vino direccionando y no logró que en nuestra asamblea las bases digan que apoyemos a Luisa González, y se inventó esta asamblea plurinacional”.

Su democracia

Para entender que el Consejo de Gobierno de la Conaie (que preside Iza) “no se manda solo” y que “las decisiones no se toman desde arriba sino desde abajo”, según comenta Alejandra Santillana, ella pide revisar cómo funciona esta organización, creada en 1986.

Santillana, investigadora del IAEN y del Observatorio del Cambio Rural, ha estudiado al movimiento indígena. Estuvo en la mesa principal, por Yasunidos, en la asamblea plurinacional. Explica que en la Conaie confluyen tres regionales: Conaice (por la Costa), Confeniae (de la Amazonía) y Ecuarunari (por los de la Sierra), y estas aglutinan a agrupaciones provinciales como el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) o la Comich, organizaciones de segundo grado; y a su vez, ellas a grupos de base y cabildos.

“La Conaie suma a 10.000 comunidades. Es gigantesca y con una estructura compleja”, apunta Santillana. No niega disputas, por divergencias internas; pero anota que también “los gobiernos, desde el de Lucio Gutiérrez, han buscado dividir a este movimiento”.

Jorge Guamán, exdiputado y exprefecto de Cotopaxi, fue presidente de la Conaie y coordinador de Pachakutik, su brazo político. Estuvo en la asamblea plurinacional, en representación del MICC, el miércoles. “Leonidas y Guillermo Churuchumbi (coordinador de Pachakutik) son solo las cabezas visibles”, dice Guamán y pone un ejemplo. En Cotopaxi hay 33 organizaciones de segundo grado en siete cantones. El movimiento indígena “baja a todas y recoge sugerencias, que pasan a la asamblea provincial y de ahí, a la Ecuarunari; consensuamos y articulamos, para ir a lo nacional”, a Pachakutik como a la Conaie.

Detalla que esa democracia parte de consultas de la comunidad, a la parroquia, cantón, provincia, región y a nivel nacional.

¿Están divididos?

¿Está dividida la Conaie? Leonidas Iza sostiene que está clara la resolución de la asamblea plurinacional. “No a la derecha”. Pero reitera: “Cuidamos la unidad de la Conaie, que no se empañe por estar a favor de uno u otra. Nuestras demandas han sido no a la (Asamblea) Constituyente, no a la minería a gran escala, enfrentar a la minería ilegal, defender lo público, garantizar indulto para luchadores y defensores de derechos humanos”.

Iza también ha admitido que no tienen el apoyo de la Confeniae. En los primeros días del mes, José Esach, su presidente, afirmó que la mayoría ha decidido respaldar al gobierno de Daniel Noboa, pero “con una agenda amazónica”.

No obstante, el jueves las mujeres kichwa de Pastaza, del movimiento Pakkiru, desmintieron a Esach. Aclararon que no apoyan a ningún candidato. “Están tratando de negociar internamente. Eso hace que nos comiencen a dividir. Que el presidente de la Confeniae deje de prestarse como un títere”.

Santillana cree que se busca exacerbar la idea de una división en la Conaie. “No hay un apoyo y una alianza de la Conaie a Luisa González. Hay un conjunto de demandas. Esperamos que se pronuncie para tomar una decisión”.

