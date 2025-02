Racismo, clasismo y voto en la Costa: la polémica viral tras resultados electorales

Como en otras ocasiones, en las Elecciones Ecuador 2025, de ayer, domingo 9 de febrero, en Manabí, los votos a favor de Luisa González doblan a los de su rival, Daniel Noboa, de ADN. Así, hasta las 15:45 de este lunes: la candidata de la Revolución Ciudadana tenía 595.509 votos y el candidato-presidente, 285.687.

Las opiniones en redes sociales

En redes sociales como X, las críticas para ciudadanos de provincias de la Costa, como Manabí, subieron de tono, tras las Elecciones Ecuador 2025.

Una usuaria de X, de Guayaquil, escribió: "Si el asteroide en el 2023 cae en Ecuador, mándenle bien las coordenadas de Manabí, sin paro. Qué ignorantes".

También, otros usuarios defendían el voto en la Costa, no favorable al actual Gobierno. Así: "En la Costa matan y secuestran a todo el mundo, la gente desempleada, meses sin luz, la delincuencia nos lleva en peso, no hay servicios públicos decentes ni inversión estatal y a pesar de todo eso insultan al pueblo por revelarse en las urnas. Dejen el odio a un lado, despierten", señaló Francesca Ferro, propietaria de un restaurante en Guayaquil.

Sobre Pachakutik y la RC

El abogado de la Conaie, Lenín Sarzosa, escribió en X su opinión: A los votantes de Luisa González los tachan de "delincuentes y narcos". A los votantes de Leonidas Iza, de "indios terroristas", escribió.

También, Sarzosa dijo: "Las élites enfermas de racismo y clasismo han quemado la cabeza de la gente, quieren ganar a base de odio, pues esto sentará las bases de su derrota, basta de insultos al pueblo ecuatoriano".

Respuesta desde la Revolución Ciudadana

Una cibernauta escribió: "Manabí se merecen 14 horas sin luz.. sorry not sorry". Y le respondió la legisladora Gissela Garzón, de la Revolución Ciudadana, quien no fue considerada para la reelección:

"Manabí se merece ser zona gastronómica mundial, se merece que Manta deje de contar muertos, que Portoviejo recupere la vida nocturna, que Montecristi vuelva a tejer sombreros y estar llena de turistas, que Crucita se recupere de los oleajes con un Ministerio de Turismo presente, y que cada uno de sus rincones recupere la verdadera paz, que no es ausencia de guerra sino presencia de dignidad, esto último MERECE Manabí y TODO EL PAÍS".

