Multa de 23.969 dólares al Municipio de Guayaquil por fallas en sistema de catastro

La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT) sancionó al Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Guayaquil por incumplir con la actualización y remisión de la información del Catastro Georreferenciado. La resolución administrativa Nro. SOT-INAR-DIS-2026-0012 determina una responsabilidad administrativa y una multa económica de 23.969,97 dólares contra el cabildo guayaquileño.

Incumplimientos técnicos detectados

La sanción deriva de un proceso que verificó que el municipio no incorporó de manera integral los componentes físicos, económicos y jurídicos de la normativa vigente. Según el informe técnico, el GAD de Guayaquil no acreditó la remisión semestral obligatoria de datos al ente rector ni constató la implementación funcional del Sistema Geográfico Catastral Local (SIGCAL).

Además de la multa, la SOT dispuso como medida reparatoria que el municipio actualice integralmente su información catastral urbana y rural bajo los parámetros técnicos establecidos. De acuerdo con estimaciones basadas en el anuario de Estadísticas Tributarias de la CEPAL, el cabildo estaría dejando de percibir anualmente cerca de 234.7 millones de dólares por no mantener actualizado su catastro.

Según sostiene el documento difundido en redes sociales, esta falta de precisión afecta directamente la planificación territorial y la interoperabilidad con el Sistema Nacional Integrado, puesto que no se cumplieron los parámetros de exactitud posicional ni la codificación nacional obligatoria.

El municipio tiene a salvo su derecho de impugnar esta resolución en sede administrativa o judicial. EXPRESO solicitó la versión del Cabildo y está a la espera de una respuesta.

